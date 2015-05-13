Cedar поднимает $13 млн для смарт-платежей в сфере здравоохранения - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Cedar поднимает $13 млн для смарт-платежей в сфере здравоохранения

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Cedar поднимает $13 млн для смарт-платежей в сфере здравоохранения

Cedar, нью-йоркский поставщик смарт-платежей для медицинских работников и пациентов, сегодня сообщил о привлечении $ 13 млн инвестиций в рамках проведения раунда A. Инвесторами выступили Founders Fund, Thrive Capital, Martin Ventures and SV Angel.

Cedar действительно понимает, что пациенту нужны технологические решения. В свою очередь, больницы и различные системы здравоохранения получат идеальное решение для выставления счетов пациента. Мы рады работать с инновационными, ориентированными на потребителя поставщиками медицинских услуг. Платформа Cedar - это возможность значительно улучшить опыт пациентов и их оптимизировать их операции, - сказал Флориан Отто, соучредитель Cedar.
Основанная в 2016 году соучредителем и генеральным директором Флорианом Отто, Cedar предоставляет платформу, позволяющая больницам и медицинским группам персонализированный процесс выставления счетов. Cedar использует миллионы данных и алгоритмы машинного обучения для обеспечения наилучшего способа оплаты и счетов-фактур.

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