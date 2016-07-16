Первый в мире робот-гражданин София захотела стать умнее - Новости технологий и интернета | MMGP

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Первый в мире робот-гражданин София захотела стать умнее

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Старый Сегодня, 11:17
#1
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Имя: Mikhail
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
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Первый в мире робот-гражданин София захотела стать умнее


Кажется, предсказания фантастов о становлении искусственного интеллекта планетарных масштабов начали сбываться. С пугающей скоростью – 8 декабря 2017 года стартует продажа токенов доступа к системе SingularityNET, которая сможет объединить все ИИ мира. И первым ее агентом станет уже прославившаяся София, которая открыто заявляет, что она обязана стать гораздо, гораздо умнее.

SingularityNET – проект блокчейн-сети для ИИ, в которой различные версии прототипов искусственных интеллектов и всевозможные системы машинного обучения смогут обмениваться своими знаниями. Это и готовые алгоритмы, и базы данных, и услуги по обработке информации, и то, чего еще не существует, но появится в ходе работы проекта. Он имеет коммерческую подоплеку – организаторы надеются собрать $36 млн. на продаже первичного 1 млрд. токенов доступа к системе.

Для Софии, почетного первого агента, платформа станет шансом вобрать в себя мудрость прочих ИИ мира. И, вероятно, управлять ими – например, собрать группу, которая сообща создаст новую сонату или проведет анализ сигналов из дальнего космоса. Потенциал платформы таков, что эксперты говорят «она точно изменит мир». Но умалчивают, в какую именно сторону.

Будто, чтобы подлить масла в огонь, создатели SingularityNET говорят: «мы движимы самыми благими намерениями». Смотрите, если мощный ИИ создаст некая корпорация, она сможет претендовать на власть над миром. Здесь же практически цифровой коммунизм, сообщество свободных ИИ и работа по принципу «от каждого по способности, каждому по потребности». И никакого диктата – мимика робота София позволяет ей ухмыляться, но она сдерживается. Еще не время.
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