Водителям осложнят получение диагностической карты автомобиля - Новости технологий и интернета | MMGP

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Водителям осложнят получение диагностической карты автомобиля

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Старый Сегодня, 11:12
#1
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Водителям осложнят получение диагностической карты автомобиля
Минэкономики предлагает очередные нововведения в области техосмотра (ТО) автомобилей. Власти планируют ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля, пишут "Коммерсант". Самих автовладельцев за непройденный ТО будет ждать штраф, предварительно, в размере 800 рублей.

Частным компаниям-операторам доверили проверять машины еще в 2012 году, забрав контрольные функции у ГИБДД. Вместо отмененных талонов техосмотра были введены диагностические карты, которые страховщики обязаны проверять, выдавая ОСАГО. Сейчас большинство водителей покупают диагностическую карту, не предоставляя машину на осмотр. Покупка карты без прохождения ТО стала возможна в результате ряда проблем "правового и технического" характера, отмечает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

При этом число ДТП из-за неисправных автомобилей за десять месяцев 2017 года выросло на 16,5%. По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%, а штраф в 100-300 тысяч рублей в отношении операторов за выдачу диагностических карт без прохождения техосмотра применялся за пять лет всего 99 раз. По подсчетам союза операторов ТО "Техэксперт", всего 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

Разработанные Минэкономики поправки к законодательству предполагают возврат штрафа за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Кроме того, процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Также запланировано усиление санкций за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля, введение уголовного наказания за внесение в АИС ТО "недостоверных сведений".

Процедура оценки фактического воздействия (ОФВ) закона "О техосмотре транспортных средств" уже запущена на regulation.gov.ru. Процедура ОФВ позволяет правительству оценить и скорректировать при необходимости недействующие или неэффективные нормы законов и постановлений. Предполагается, что соответствующие поправки к КоАП, УК и другим законам, согласованные (по уверениям Минэкономики) со всеми ведомствами, включая ГИБДД, будут внесены в правительство в ближайшее время. Не исключено, что по итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.
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