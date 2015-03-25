Россиянам снова усложнят покупки в зарубежных интернет-магазинах - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Российские власти продолжают усилия, направленные на то, чтобы усложнить для населения покупки в зарубежных интернет-магазинах, объем которых за последние три года вырос вдвое, а в этом году может превысить 400 миллиардов рублей.
Как сообщает "Коммерсант", новые препятствия для трансграничной онлайн-торговли без предварительного уведомления ввела Федеральная таможенная служба. С 7 декабря для прохождения таможенного контроля россиянам, получающим посылки от иностранных интернет-ритейлеров, нужно будет предоставлять не только скан паспорта, но также ИНН и скриншоты или ссылки на каждый товар в заказе.
Речь идет об "эксперименте", который ФТС решила провести с 7 декабря по 1 июля 2018 года. Он направлен на то, чтобы "повысить эффективность контроля" и коснется товаров для личного пользования, которые доставляют в Россию службы экспресс-доставки. Соответствующий приказ подписал глава ФТС Владимир Булавин 24 ноября.
Крупнейшие экспресс-перевозчиков - СДЭК и СПСР - уже предупредили своих клиентов: все необходимые материалы покупатели должны предоставлять самостоятельно. В противном случае посылка не пройдет таможенное оформление и будет возвращена отправителю.
Под удар попадут покупки, которые были сделаны гражданами РФ в ходе ноябрьских распродаж: сложностей на таможне не избежать, потому что и перевозчикам, и магазинам потребуется время, чтобы адаптироваться к новым правилам, сказал "Ведомостям" директор департамента международных продаж DPD/SPSR Андрей Лукин.
Ряд требований ФТС в принципе невозможно исполнить на практике: например, на аукционе eBaу ссылка на товар, которую требуют таможенники, становится недействительной вскоре после его покупки, напоминает он.
Из той же серии - требование подтверждать цену товара, указывает директор Boxberry International Марат Артуганов: на некоторых площадках, например, китайских, цены могут меняться ежечасно и даже за несколько минут.
Планы ужесточения правил трансграничной интернет-торговли российские чиновники вынашивают уже несколько лет. По данным АКИТ, объем заказов у иностранных онлайн-ритейлеров с начала 2017 года вырос на 49%, а у российских - всего на 8%.
Для их поддержки в проект бюджета на 2018-20 гг Минфин заложил возможность резкого снижения порога беспошлинного ввоза: сейчас без сборов в пользу государства можно покупать товары на 1000 евро в месяц и весом до 31 кг. С июля этот лимит может быть снижен до 20 евро, а кроме того - зарубежные магазины могут обязать регистрироваться в ФНС для уплаты НДС.
Согласно поправкам в закон "Об информации", которые были предложены АКИТ в сентябре, Роскомнадзор сможет блокировать страницы магазинов, которые отказались платить налог.
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