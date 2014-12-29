PROSSTOR - prosstor.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 09:26
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 2,175
Благодарностей: 235
УГ: 29
КП: 0.024
PROSSTOR - prosstor.com
Я не админ/владелец проекта.
Старт проекта: 7.12.2017

Описание
PROSSTOR является зарегистрированной инвестиционной компанией, которая была основана в Великобритании 25 апреля 2012 года. Наша цель - аккумулировать инвестиции, а затем диверсифицировать их в эффективные отрасли с целью получения прибыли для наших инвесторов и компании в целом. Это делается путем профессионального инвестирования средств в четыре направления: криптовалюты, акции ценных бумаг, недвижимость и стартапы. При помощи диверсификации, мы снижаем потенциальные риски и максимально эффективно максимизируем прибыль.

В компании PROSSTOR работают более тридцати сотрудников. Каждый специалист является профессионалом в своем деле и работает с полной отдачей.

Наша компания стремится помогать нашим клиентам развиваться, позволяя получать стабильный финансовый доход, который обеспечит позитивное будущее. Мы достигаем этих целей, используя ответственную деловую практику. Это достигается с помощью пяти ключевых факторов:

Выбор надежных инвестиций
Эффективное управление компанией
Ответственность перед нашими клиентами
Ответственность перед нашими сотрудниками
Ответственность перед сообществом
PROSSTOR стремится быть первоклассной компанией, которая предоставляет клиентам наиболее эффективные финансовые услуги, которые превосходят все ожидания.Наш опыт позволяет минимизировать риск и держать денежные средства людей в безопасности. Будь это ваши личные финансы или средства компании, мы готовы с уверенностью заявить, что мы всегда прикладываем максимум усилий, чтобы каждый клиент оставался довольным.
Выполняя свои обещания, мы делаем наших клиентов счастливыми и преуспевающими. Наш персонал относится лояльно как к начинающим инвесторам, так и профессионалам, без какой-либо дискрминации. Все наши клиенты получают лучшую поддержку и финансовую стабильность.
Мы используем стратегические компоненты в наших отношениях с клиентами, чтобы гарантировать эффективность нашей бизнес-модели, которая состоит из следующих факторов :
1. Глобального планирования, которое укрепляют нашу компанию, чтобы наши клиенты и трейдеры имели полную информацию.
2. Различных стратегий для оценки первоначального возврата инвестиций, а также любые риски, которые могут возникнуть.
3. Структурированной команды, которая понимает все возможны проблемы и риски и знает, как обеспечить общую производительность и эффективность решений. Наша команда профессионалов может помочь вам найти именно те инвестиции, которые быстро принесут необходимый результат.


Инвестиционные планы:

Irdium 112,320% за 48 ч. Начисления прибыли каждый час 1$-5000$


пока закрытые планы

Цитата:
Osmium 114,000% за 48 ч. Начисления прибыли каждый час 1$-5000$, откроется 10.12.17

Gold 116,160% за 48 ч. Начисления прибыли каждый час 1$-5000$, откроется 13.12.17

Platinum 108,000% за 24 ч. Начисления прибыли каждый час 1$-5000$, откроется 16.12.17

Rhodium 110,160% за 24 ч. Начисления прибыли каждый час 1$-5000$, откроется 19.12.17
Минималка: 1$
Выплаты: инстант
Реф. программа: 5%
Принимает: Perfect Money, AdvCash, Payeer, YandexMoney, Qiwi, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Dogecoin

Мой вклад:
Цитата:
08 Dec, 10:03
Внутренняя транзакция
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
497abbd2-4d7e-44eb-b072-d83d210cfb76
Кому:
prosstor.com@gmail.com
Отправлено:
10.00 USD
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добавлено через 1 минуту
ошибся разделом, попросил перенести в часовики
__________________
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Последний раз редактировалось reallyOo; Сегодня в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 09:36
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар Musya Rich
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 15,412
Благодарностей: 6,877
УГ: 691
КП: 0.374
подарки
Re: PROSSTOR - prosstor.com
Опять с кишлака унылого притащили на выходные
Сейчас новореги набегут с бубнами и плясками Затраты нулевы, достаточно на неделю на пирожки и все.
__________________
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Musya Rich на форуме  
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