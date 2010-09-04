Высокая комиссия за транзакцию вынуждает Steam отказаться от биткоин платежей - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Высокая комиссия за транзакцию вынуждает Steam отказаться от биткоин платежей

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Высокая комиссия за транзакцию вынуждает Steam отказаться от биткоин платежей


Для энтузиастов биткоина не все так просто с ведущей криптовалютой в мире. На некоторых крупных платформах в прошлом была поддержка биткоина, но сейчас некоторые удалили ее. Одной из последних компаний по отключению транзакций BTC является игровая платформа Steam. Эта новость появилась примерно через полтора года после первоначальной интеграции этого варианта оплаты. Это тревожное развитие, но ничего неожиданного тоже.

Как и следовало ожидать биткоин и Steam не были счастливым браком. Первоначально он был представлен в апреле 2016 года, но отношения закончились внезапно. Очень сложно разбираться с транзакциями биткоина, чтобы снизить волатильность цены. По словам Steam, самая высокая проблема связана с транзакциями. На протяжении 2017 года было много проблем связанных с транзакциями биткоина, но до сих пор не было найдено решение для смягчения указанных проблем.




Кроме того Valve утверждает, что волатильность цены биткоина по-прежнему остается проблемной. Каждый день цены на игры могут сильно меняться. Особенно с нынешним ростом цен эти колебания становятся еще больше очевидными. Это всегда было одним из главных недостатков мировой криптовалюты. Биткоин никогда не будет подходящим для таких транзакций, если не будут введены некоторые новые функции.

Steam утверждает, что они платят за транзакцию около $20 за обработку обычного платежа. Это в 100 раз больше, чем когда компания начинала принимать BTC. Такие высокие комиссионные не являются нормальным явлением и трудно компании обосновывать такие биткоин платежи. Удаление этого варианта оплаты - единственный логический ход действий. Это приведет к тому, что многие пользователи биткоина откажутся от знаменитой игровой платформы Steam.




В Steam создается сложная ситуация с биткоином. Все больше компаний отказывается от поддержки ведущей криптовалюты в мире. Биткоин не может использоваться для небольших платежей или любых других платежей в этом плане. Слишком дорого и слишком волатильно использовать биткоин. Большинство компаний откажутся от поддержки, если ситуация с оплатой не будет исправлена должным образом. Steam может включить биткоин платежи в будущем, если ситуация изменится. Пока этот параметр на платформе недоступен и он останется таким.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биткоин, платежи
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