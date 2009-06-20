[ICO] BTCx - самая передовая версия биткойна 11.12.17 - ICO | MMGP
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[ICO] BTCx - самая передовая версия биткойна 11.12.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 07:15
#1
CanYaCoin
Премиум
 
Аватар Jeff Jeff
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 1,121
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УГ: 1
КП: 0.060
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[ICO] BTCx - самая передовая версия биткойна 11.12.17
1. Описание ICO

BTCx будет распространяться с ICO, поэтому вы можете взять свой BTCx и обменять его на биржах.


BTCx - это самая передовая версия биткойна с более быстрой, умной и надежной транзакцией и более низкими транзакционными сборами.

ЛУЧШЕ
BTCx написан на языке Turing Complete Language который более функциональен, чем язык используемый в биткойн.

БЫСТРЕЕ
BBTCx имеет более высокую скорость транзакций, чем биткойн, с помощью более совершенной технологии блокчейн. Средний интервал блока в биткойне составляет 10 минут, что намного медленнее, чем интервал блока BTCx - 14 секунд.

БЕЗОПАСНЫЙ
Биткойн использует алгоритм SHA-256, который производит число в шестнадцатеричном формате. По сравнению с этим, BTCx использует алгоритм Ethash для обеспечения безопасности, который намного превосходит с точки зрения мер безопасности.

УМНЫЙ
В BTCx пользователи могут создавать смарт-контракты намного быстрее, чем в биткойн и по более низкой цене.


2. Выгода для покупателей токенов:

Все приемущества указаны выше.

3. Дивиденды и вознаграждения

Нет дивидентов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - BTCx;
Название - BTCx;
Общее количество токенов: 21 млн;
Доступно для покупки: 14,7 млн;
Максимальная цель - 14,7 млн BTCx;
Минимальная цель - нет;
Метод покупки: ETH
Цена:1 BTCx = 0.005 ETH;
Бонус: 50%
Начнется 11 декабря 2017 года

Распределение токенов:
→ Маркетинг - 10%
→ Краудсейл - 70%
→ Резерв - 5%
→ Команда и будущии сотрудники - 15%
→ Баунти - 3%

Распределение средств:
→ Иследование и разработка - 70%
→ Администрирование и операции - 15%
→ Юридичиские расходы - 5%
→ Интеграция, сервера, аудит, связь - 10%

5. Описание баунти кампании

Для баунти кампании выделено 3% токенов



Twitter
Ставки :
Стать фолловером: 5 стейков
Репост: 20 стейков за RT
Лайк: 5 стейков

Правила:
Разрешены только твиттер-аккаунты с более чем 100 последователями.
Станьте фолловером BTCx в Twitter @BTCxToken
Участники должны активно лайкать и делать ретвиты всех твиттов @BTCxToken.
Требуется по крайней мере 1 ретвит в день.
Участиник должен быть фолловером BTCx на время продажи токенов.
Участники должны опубликовать минимум один уникальный пост в неделю с помощью хештега #BTCx @BTCxToken
Аккаунты должны быть аутентичными и активными. Поддельные, мертвые, неактивные и бот-аккаунты не принимаются.
Не RT и не лайкайте твиты, которые являются ответами на других пользователей.
https://docs.google.com/forms/d/e/1F...5CGRA/viewform


Фейсбук

Ставки:

Поделиться ссылкой на сайт Btcxproject.com и ANN-тему: 10 стейков
Каждые 30 лайков вашему посту: 1 стейк
Каждые 5 ответов на ваш пост: 1 стейк

Правила:

У учетной записи должно быть не менее 250 подписчиков.
Участники должны опубликовать минимум один уникальный пост с хэштегом #BTCx и ссылкой на BTC2x ANN
Аккаунты должны быть аутентичными и активными. Поддельные, мертвые, неактивные и бот-аккаунты не принимаются.

https://docs.google.com/forms/d/1htR...AmUR0/viewform
6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://btcxproject.com
https://btcxproject.com/whitepaper/whitepaper.pdf
https://twitter.com/BTCxToken

https://text.ru/spelling/5a2a0210a51b9 - 88%
__________________
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|CanYa
Autonomous P2P marketplace of Services
Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 07:19.
Jeff Jeff вне форума  
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