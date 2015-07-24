[ICO] AntiqMall - портал антиквариата на блокчейн 25.12.17-10.02.18 - Предстоящие ICO | MMGP

[ICO] AntiqMall - портал антиквариата на блокчейн 25.12.17-10.02.18 1. Описание ICO



AntiqMall – онлайн-проект, позволяющий решить проблемы рынка и сделать его прозрачным и доступным. AntiqMall - революционное решение на рынке антиквариата.

Это онлайн-агрегатор по продаже предметов искусства и антиквариата из Европы и США. Первоначально сервис будет работать для граждан РФ с последующим выходом на мировой рынок.





Сайт antiqmall.ru предоставляет доступ к товарам большинства европейских антикварных дилеров и галерей, а также возможность оплачивать покупки посредством токена AntiqMall. В ближайшей перспективе в онлайн-гипермаркете AntiqMall будет представлено более 200.000 изделий различных стилей и эпох:

→ изысканные предметы мебели и интерьера.

→ фарфор;

→ картины;

→ бронзовые изделия;

→ часы и украшений;

→ стекло;

→ серебро.



Каждый лот имеет качественные фотографии и подробное описание. Каталоги лотов постоянно обновляются. AntiqMall – готовый, работающий проект, прошедший все этапы тестирования. Сегодня AntiqMall находится на этапе готовности к глобальному масштабированию и увеличению доли на мировом рынке.



Мы имеем 7 летний опыт в сфере антиквариата и редких предметов. 3 года были потрачены на изучение возможностей и преимуществ использования технологии блокчейн. Доходность проекта обеспечивается сотрудничеством с мировыми экспертами в области политологии, финансов, инвестиций и социологии. В течение этого периода мы стали экспертами в области антиквариата и их логистики и имеем много партнеров по всему миру.



В настоящий момент мы самостоятельно собираем антиквариат от тысяч дилеров и галеристов по всему миру, а затем профессиональные переводчики переводят описания лотов, и мы публикуем их на сайте интернет-гипермаркета AntiqMall. В будущем компания предоставит любому участнику платформы возможность разместить много предметов антиквариата и получить оплату в валюте, которую он считает наиболее удобной. Вышеупомянутое решение позволяет компании даже на начальном этапе предлагать пользователям самые полные каталоги антиквариата. Обращаем ваше внимание, что во всем мире нет проектов подобного формата. В преддверии времени любой желающий, дилер или частный продавец антиквариата сможет разместить лоты на веб-сайте.





2. Выгода для покупателей токенов:



4 категории людей, которые будут особенно заинтересованы в нашем предложении





Для коллекционеров



Вы можете купить антикварные диковинки по всему миру одним щелчком мыши. Мы делаем значительные скидки при оплате в токенах. Мы обеспечиваем свободную перевозку груза с проверкой каждой детали.



Владельцы антиквариата



Плата за размещение ваших товаров насайте не взимается за счет простой и прозрачной схемы сотрудничества, поддерживаемой технологией блокчейн. Оплата осуществляется в любой валюте или криптовалюте и после чего вы сможете перевести свои деньги на электронный кошелек, кредитную карту или банковский счет.



Те, кто понимают преимущества технологии блокчейн



Мы создали беспрецедентное предложение, и умные люди, безусловно, увидят его прибыльность. AMT имеет основу в виде стабильной компании с постоянно растущим доходом. Эта тенденция сочетается с классическим управлением бизнесом, что 100% даст положительные результаты.



Те, кто ищет надежные способы заработать дополнительные деньги



Неважно, являетесь ли вы успешным бизнесменом или домохозяйкой, каждый может зарабатывать деньги с нашим проектом. Эта возможность приходит один раз в жизни. Если вы упустите свой шанс, эта возможность может не появиться снова. Криптовалюты - это завоевание и изменение мира. Быть частью изменения или оставаться вне финансового благополучия.



Токены AntiqMall могут быть проданы на бирже более дорого, чем они стоят во время ICO. Клиентам выгодны осуществлять платежи и расчеты на нашей платформе в токенах AMT (мы предоставляем значительные скидки при оплате токенами), поэтому они будут размещать заказы на покупку токенов с биржи. Через 18 месяцев после окончания ICO компания потратит 50% прибыли на покупку токенов с биржи для последующего их сжигания.



3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидентов и вознаграждения



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - AMT;

Название - AMT;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 7,5 млн;

Доступно для покупки: 6 млн;

Максимальная цель - 6 млн AMT;

Минимальная цель - нет;

Метод покупки: ETH



PreICO:

Доступно для покупки: 600 000 AMT;

Цена: 1500 AMT = 1 ETH;

Бонус: 50%

Токены, которые не проданные во время PreICO будут доступны для покупки во время основной кампании

Начнется 25 декабря 2017 года завершиться 10 февраля 2018 года



ICO:

Доступно для покупки: 500 млн;

Цена: 1000 AMT = 1 ETH

Бонус:

→ неделя 1 - 30%

→ неделя 2 - 20%

→ неделя 3 - 10%

→ неделя 4 - 0%

Максимальная цель - 6 000 ETH;

Минимальная цель - нет;

Начнется в марте 2018 года



Распределение токенов:

→ 6 млн - краудсел

→ 150 000 - для эдвайзеров и партнеров

→ 375 000 - для баунти

→ 975 000 - основателям и замораживаются на 12 мес.



Распределение средств:





5. Описание баунти кампании



На сайте указано, что информация о баунти появится в ближайшее время.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://antiqmall-ico.io/

https://antiqmall-ico.io/documents/WhitePaper_ru.pdf



https://www.facebook.com/AntiqMallICO

https://twitter.com/AntiqMall_ICO

https://medium.com/@AntiqMall



– онлайн-проект, позволяющий решить проблемы рынка и сделать его прозрачным и доступным. AntiqMall - революционное решение на рынке антиквариата.Это онлайн-агрегатор по продаже предметов искусства и антиквариата из Европы и США. Первоначально сервис будет работать для граждан РФ с последующим выходом на мировой рынок.Сайт antiqmall.ru предоставляет доступ к товарам большинства европейских антикварных дилеров и галерей, а также возможность оплачивать покупки посредством токена AntiqMall. В ближайшей перспективе в онлайн-гипермаркете AntiqMall будет представлено более 200.000 изделий различных стилей и эпох:→ изысканные предметы мебели и интерьера.→ фарфор;→ картины;→ бронзовые изделия;→ часы и украшений;→ стекло;→ серебро.Каждый лот имеет качественные фотографии и подробное описание. Каталоги лотов постоянно обновляются. AntiqMall – готовый, работающий проект, прошедший все этапы тестирования. Сегодня AntiqMall находится на этапе готовности к глобальному масштабированию и увеличению доли на мировом рынке.Мы имеем 7 летний опыт в сфере антиквариата и редких предметов. 3 года были потрачены на изучение возможностей и преимуществ использования технологии блокчейн. Доходность проекта обеспечивается сотрудничеством с мировыми экспертами в области политологии, финансов, инвестиций и социологии. В течение этого периода мы стали экспертами в области антиквариата и их логистики и имеем много партнеров по всему миру.В настоящий момент мы самостоятельно собираем антиквариат от тысяч дилеров и галеристов по всему миру, а затем профессиональные переводчики переводят описания лотов, и мы публикуем их на сайте интернет-гипермаркета AntiqMall. В будущем компания предоставит любому участнику платформы возможность разместить много предметов антиквариата и получить оплату в валюте, которую он считает наиболее удобной. Вышеупомянутое решение позволяет компании даже на начальном этапе предлагать пользователям самые полные каталоги антиквариата. Обращаем ваше внимание, что во всем мире нет проектов подобного формата. В преддверии времени любой желающий, дилер или частный продавец антиквариата сможет разместить лоты на веб-сайте.4 категории людей, которые будут особенно заинтересованы в нашем предложенииВы можете купить антикварные диковинки по всему миру одним щелчком мыши. Мы делаем значительные скидки при оплате в токенах. Мы обеспечиваем свободную перевозку груза с проверкой каждой детали.Плата за размещение ваших товаров насайте не взимается за счет простой и прозрачной схемы сотрудничества, поддерживаемой технологией блокчейн. Оплата осуществляется в любой валюте или криптовалюте и после чего вы сможете перевести свои деньги на электронный кошелек, кредитную карту или банковский счет.Мы создали беспрецедентное предложение, и умные люди, безусловно, увидят его прибыльность. AMT имеет основу в виде стабильной компании с постоянно растущим доходом. Эта тенденция сочетается с классическим управлением бизнесом, что 100% даст положительные результаты.Неважно, являетесь ли вы успешным бизнесменом или домохозяйкой, каждый может зарабатывать деньги с нашим проектом. Эта возможность приходит один раз в жизни. Если вы упустите свой шанс, эта возможность может не появиться снова. Криптовалюты - это завоевание и изменение мира. Быть частью изменения или оставаться вне финансового благополучия.Токены AntiqMall могут быть проданы на бирже более дорого, чем они стоят во время ICO. Клиентам выгодны осуществлять платежи и расчеты на нашей платформе в токенах AMT (мы предоставляем значительные скидки при оплате токенами), поэтому они будут размещать заказы на покупку токенов с биржи. Через 18 месяцев после окончания ICO компания потратит 50% прибыли на покупку токенов с биржи для последующего их сжигания.Не описана система дивидентов и вознагражденияICO:Символ - AMT;Название - AMT;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 7,5 млн;Доступно для покупки: 6 млн;Максимальная цель - 6 млн AMT;Минимальная цель - нет;Метод покупки: ETHPreICO:Доступно для покупки: 600 000 AMT;Цена: 1500 AMT = 1 ETH;Бонус: 50%Токены, которые не проданные во время PreICO будут доступны для покупки во время основной кампанииНачнется 25 декабря 2017 года завершиться 10 февраля 2018 годаICO:Доступно для покупки: 500 млн;Цена: 1000 AMT = 1 ETHБонус:→ неделя 1 - 30%→ неделя 2 - 20%→ неделя 3 - 10%→ неделя 4 - 0%Максимальная цель - 6 000 ETH;Минимальная цель - нет;Начнется в марте 2018 годаРаспределение токенов:→ 6 млн - краудсел→ 150 000 - для эдвайзеров и партнеров→ 375 000 - для баунти→ 975 000 - основателям и замораживаются на 12 мес.Распределение средств:На сайте указано, что информация о баунти появится в ближайшее время. https://antiqmall-ico.io/ru#documents - Документация проекта https://text.ru/spelling/5a29e3255a8fe - 73%

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|CanYa

Autonomous P2P marketplace of Services

Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread __________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 05:04 .