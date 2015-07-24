[ICO] AntiqMall - портал антиквариата на блокчейн 25.12.17-10.02.18 - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO] AntiqMall - портал антиквариата на блокчейн 25.12.17-10.02.18

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CanYaCoin
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[ICO] AntiqMall - портал антиквариата на блокчейн 25.12.17-10.02.18
1. Описание ICO

AntiqMall – онлайн-проект, позволяющий решить проблемы рынка и сделать его прозрачным и доступным. AntiqMall - революционное решение на рынке антиквариата.
Это онлайн-агрегатор по продаже предметов искусства и антиквариата из Европы и США. Первоначально сервис будет работать для граждан РФ с последующим выходом на мировой рынок.


Сайт antiqmall.ru предоставляет доступ к товарам большинства европейских антикварных дилеров и галерей, а также возможность оплачивать покупки посредством токена AntiqMall. В ближайшей перспективе в онлайн-гипермаркете AntiqMall будет представлено более 200.000 изделий различных стилей и эпох:
→ изысканные предметы мебели и интерьера.
→ фарфор;
→ картины;
→ бронзовые изделия;
→ часы и украшений;
→ стекло;
→ серебро.

Каждый лот имеет качественные фотографии и подробное описание. Каталоги лотов постоянно обновляются. AntiqMall – готовый, работающий проект, прошедший все этапы тестирования. Сегодня AntiqMall находится на этапе готовности к глобальному масштабированию и увеличению доли на мировом рынке.

Мы имеем 7 летний опыт в сфере антиквариата и редких предметов. 3 года были потрачены на изучение возможностей и преимуществ использования технологии блокчейн. Доходность проекта обеспечивается сотрудничеством с мировыми экспертами в области политологии, финансов, инвестиций и социологии. В течение этого периода мы стали экспертами в области антиквариата и их логистики и имеем много партнеров по всему миру.

В настоящий момент мы самостоятельно собираем антиквариат от тысяч дилеров и галеристов по всему миру, а затем профессиональные переводчики переводят описания лотов, и мы публикуем их на сайте интернет-гипермаркета AntiqMall. В будущем компания предоставит любому участнику платформы возможность разместить много предметов антиквариата и получить оплату в валюте, которую он считает наиболее удобной. Вышеупомянутое решение позволяет компании даже на начальном этапе предлагать пользователям самые полные каталоги антиквариата. Обращаем ваше внимание, что во всем мире нет проектов подобного формата. В преддверии времени любой желающий, дилер или частный продавец антиквариата сможет разместить лоты на веб-сайте.


2. Выгода для покупателей токенов:

4 категории людей, которые будут особенно заинтересованы в нашем предложении


Для коллекционеров

Вы можете купить антикварные диковинки по всему миру одним щелчком мыши. Мы делаем значительные скидки при оплате в токенах. Мы обеспечиваем свободную перевозку груза с проверкой каждой детали.

Владельцы антиквариата

Плата за размещение ваших товаров насайте не взимается за счет простой и прозрачной схемы сотрудничества, поддерживаемой технологией блокчейн. Оплата осуществляется в любой валюте или криптовалюте и после чего вы сможете перевести свои деньги на электронный кошелек, кредитную карту или банковский счет.

Те, кто понимают преимущества технологии блокчейн

Мы создали беспрецедентное предложение, и умные люди, безусловно, увидят его прибыльность. AMT имеет основу в виде стабильной компании с постоянно растущим доходом. Эта тенденция сочетается с классическим управлением бизнесом, что 100% даст положительные результаты.

Те, кто ищет надежные способы заработать дополнительные деньги

Неважно, являетесь ли вы успешным бизнесменом или домохозяйкой, каждый может зарабатывать деньги с нашим проектом. Эта возможность приходит один раз в жизни. Если вы упустите свой шанс, эта возможность может не появиться снова. Криптовалюты - это завоевание и изменение мира. Быть частью изменения или оставаться вне финансового благополучия.

Токены AntiqMall могут быть проданы на бирже более дорого, чем они стоят во время ICO. Клиентам выгодны осуществлять платежи и расчеты на нашей платформе в токенах AMT (мы предоставляем значительные скидки при оплате токенами), поэтому они будут размещать заказы на покупку токенов с биржи. Через 18 месяцев после окончания ICO компания потратит 50% прибыли на покупку токенов с биржи для последующего их сжигания.

3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидентов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - AMT;
Название - AMT;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 7,5 млн;
Доступно для покупки: 6 млн;
Максимальная цель - 6 млн AMT;
Минимальная цель - нет;
Метод покупки: ETH

PreICO:
Доступно для покупки: 600 000 AMT;
Цена: 1500 AMT = 1 ETH;
Бонус: 50%
Токены, которые не проданные во время PreICO будут доступны для покупки во время основной кампании
Начнется 25 декабря 2017 года завершиться 10 февраля 2018 года

ICO:
Доступно для покупки: 500 млн;
Цена: 1000 AMT = 1 ETH
Бонус:
→ неделя 1 - 30%
→ неделя 2 - 20%
→ неделя 3 - 10%
→ неделя 4 - 0%
Максимальная цель - 6 000 ETH;
Минимальная цель - нет;
Начнется в марте 2018 года

Распределение токенов:
→ 6 млн - краудсел
→ 150 000 - для эдвайзеров и партнеров
→ 375 000 - для баунти
→ 975 000 - основателям и замораживаются на 12 мес.

Распределение средств:


5. Описание баунти кампании

На сайте указано, что информация о баунти появится в ближайшее время.

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://antiqmall-ico.io/
https://antiqmall-ico.io/documents/WhitePaper_ru.pdf
https://antiqmall-ico.io/ru#documents - Документация проекта
https://www.facebook.com/AntiqMallICO
https://twitter.com/AntiqMall_ICO
https://medium.com/@AntiqMall

https://text.ru/spelling/5a29e3255a8fe - 73%
__________________
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|CanYa
Autonomous P2P marketplace of Services
Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 05:04.
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