Курс биткоина приближается к $17 тысячам - Новости криптовалют | MMGP

Стоимость биткоина 7 декабря выросла на 29% за сутки, курс превысил отметку $16 тыс. и стремительно приближается к порогу в $17 тыс. По мнению экспертов, скупка криптовалюты происходит в преддверии ожидания легализации криптовалюты на американских биржах. Чикагская и Нью-Йоркская торговые площадки ранее объявили, что с 18 декабря вводят фьючерсную торговлю на биткоины.
По данным ресурса CoinMarketCap, одна единица криптовалюты в данный момент стоит $16 687. На азиатских биржах курс выше. Так, на Bithumb биткоин достиг отметки $19239. Определенно, показатель этой биржи оказывает большое влияние на средневзвешенный курс, поскольку на большинстве западных бирж биткоин продолжает стоить меньше.
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На фоне столь стремительного взлета биткоина растет и общая капитализация рынка криптовалют, которая перевалила отметку $400 млрд. Удивительно, но на этот раз рост биткоина не потянул за собой все остальные криптовалюты из списка топ-10 по капитализации. Все альткоины, включая эфир, Bitcoin Cash, IOTA, RIpple, Dash, находятся в "красной зоне".
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