Курс биткоина приближается к $17 тысячам - Новости криптовалют | MMGP
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Курс биткоина приближается к $17 тысячам

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Курс биткоина приближается к $17 тысячам

Стоимость биткоина 7 декабря выросла на 29% за сутки, курс превысил отметку $16 тыс. и стремительно приближается к порогу в $17 тыс. По мнению экспертов, скупка криптовалюты происходит в преддверии ожидания легализации криптовалюты на американских биржах. Чикагская и Нью-Йоркская торговые площадки ранее объявили, что с 18 декабря вводят фьючерсную торговлю на биткоины.

По данным ресурса CoinMarketCap, одна единица криптовалюты в данный момент стоит $16 687. На азиатских биржах курс выше. Так, на Bithumb биткоин достиг отметки $19239. Определенно, показатель этой биржи оказывает большое влияние на средневзвешенный курс, поскольку на большинстве западных бирж биткоин продолжает стоить меньше.

Bitcoin (BTC)
18302.40 USD (26.77%)

RANK

1 MARKET CAP

$306.14 B VOLUME (24H)

$18.41 B
Powered by CoinMarketCap

На фоне столь стремительного взлета биткоина растет и общая капитализация рынка криптовалют, которая перевалила отметку $400 млрд. Удивительно, но на этот раз рост биткоина не потянул за собой все остальные криптовалюты из списка топ-10 по капитализации. Все альткоины, включая эфир, Bitcoin Cash, IOTA, RIpple, Dash, находятся в "красной зоне".

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94885
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биржа, биткоин, курс, новости
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