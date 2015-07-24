[ICO]Pocketinns Umbrella - маркетплейс с вспомогательной инфраструктурой 15-31.01.18 - Предстоящие ICO | MMGP
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[ICO]Pocketinns Umbrella - маркетплейс с вспомогательной инфраструктурой 15-31.01.18

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[ICO]Pocketinns Umbrella - маркетплейс с вспомогательной инфраструктурой 15-31.01.18
1. Описание ICO

Проект Pocketinns Umbrella - это революционная экосистема онлайн-маркетплейса, построенная на основе децентрализованной модели, ориентированной на блокчейн. Это маркетплейс как для продавцов, так и для потребителей. Он предназначен для упрощения транзакций, при одновременном максимизации доверия, безопасности, ценности и экономии, и при сохранении подлинности децентрализованной сети.


Эта экосистема будет управляться, контролироваться главным образом ее собственным сообществом по мере роста экосистемы. Это стало возможным благодаря тому, что вся экосистема работает с использованием своей собственной свою валюты, токена Pinns.

Pocketinns Marketplace 1.0 от проекта Pocketinns Umbrella является первым из многих запланированных маркетплесов, и был концептуализирован. В сентябре 2017 года Pocketinns сделав пробный запуск. Текущая база маркетплейса Pocketinns насчитывает более 50 000 объектов недвижимости в Европе с добавлением новых объектов ежедневно. Вы можете получить доступ - Pockelinns.com

Pocketinns 1.0 проекта Pocketinns Umbrella был создан и продвигается с намерением, чтобы объединить глобальное сообщество путешественников и хостов, которые помогают друг другу с невероятным опытом путешествий и гостеприимства. Достигнув нашей первоначальной цели, мы теперь стремимся расширить и включить механизм блокчейн как часть нашего долгосрочного видения для компании.

Наша экспансия не ограничивается простым географическим ростом нашей нынешней платформы. Фактически, конечная цель - создать всеобъемлющий децентрализованный маркетплейс с вспомогательной инфраструктурой для упрощения ведения бизнеса. Через платформу Pocketinns мы предполагаем предоставление всех услуг, таких как rideshare, бронирование авиабилетов, юридические услуги, совместное рабочее пространство, доставка продуктов питания, электронная коммерция. Финансовые и риэлтерские услуги, и многое другое.

Проект Pocketinns Umbrella также намеревается создать API для разработчиков на уровне сообществ и других организаций или отдельных лиц для добавления своих собственных товаров и услуг на платформу Pocketinns. Ключом к успеху является внедрение технология блокчейн, а затем создание прозрачной экосистемы, основанной на сообществе, где ежедневный вклад сообщества прямо пропорционален вкладу сотрудников Pocketinns на ежедневной основе. Помимо того, что мы являемся единым маркетплесом для целого ряда сфер экономики, мы также намерены изменить олигополистическую структуру различных вертикальных рынков, сотрудничая с внешними поставщиками и предлагая им осуществлять транзакцию своих товаров и услуг в экосистеме PINNS.

2. Выгода для покупателей токенов:

Токены будут выступать в качестве валюты в экосистеме.

3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидентов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - PINNS;
Название - Pinns token;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 150 млн;
Доступно для покупки: 30 млн;
Максимальная цель - $46 млн;
Минимальная цель - нету;
Метод покупки: ETH
Минимальная покупка - 1 ETH;
Максимальная покупка - нет;
Начнется 15 января 2018 года завершиться 31 января 2018 года

Распределение токенов:
Баунти: 2%
Гудвил бонус: 3,333%
NVOIP: 6.6666%
Учредители: 10%
Все партнеры, включая консультантов, юристов, разработчиков, советников и т. д .: 18%
Краудсейл (голландский аукцион): 20%
Майтинг: 40%

Распределение средств:


5. Описание баунти кампании

Не описаны детали баунти кампании
6. Сайт, WhitePaper, контакты

http://pocketinns.io/
http://pocketinns.io/final.pdf
https://twitter.com/pocketinns
https://www.linkedin.com/company/13385651/
https://www.facebook.com/Pocketinns-...0703525245517/
https://in.pinterest.com/pocketinns/
https://www.instagram.com/pocketinns/
https://www.youtube.com/channel/UCb4...gv4FNxqTskJ-Gw

https://text.ru/spelling/5a29cd2b47238 - 88%
__________________
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