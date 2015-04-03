Иностранцы скупили в Литве уже практически всё дешёвое жильё - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Иностранцы скупили в Литве уже практически всё дешёвое жильё

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Иностранцы скупили в Литве уже практически всё дешёвое жильё


Литовский новостной онлайн-ресурс "DELFI" сообщает, что приграничных Биржайском и Пасвальском районах Литвы большим спросом сейчас пользуются заброшенные дома или квартиры. Дело в том, что прибывшие из-за границы граждане, купив жильё и получив регистрацию в таком даже запущенном доме или квартире смогут в дальнейшем без каких-либо проблем ездить в Европу, конечно, оформив в Литве шенгенскую визу. Вот отсюда такой высокий спрос на недорогое, но фактически непригодное для нормального проживания жильё.

Как жалуются местные сельчане, порой приезжие купив в Литве свою "новую" недвижимость через местных риэлторов, по прибытию на место даже не знают где она точно и находится. Правда некоторые из них даже не скрывают с какой целью они делают такие приобретения. Например, недавно в одной из таких удаленных деревень, которая называется Скребишкяй, гражданин соседней Беларуси только с помощью местной деревенской администрации смог найти свою квартиру и в разговоре со старостой деревни признался, что по-большому счету его интересует справка, что в этой квартире можно жить, а не сама недвижимость как таковая. Но по словам старосты на самом деле там жить нельзя - там горы мусора внутри и белорус лишь пообещал, что наймёт кого-нибудь для уборки.

В основном в таких удаленных районах, где недвижимость можно взять задешево бывают только сами риэлторы или брокеры по недвижимости, которые и договариваются с теми, кто желает избавиться от ненужного старого и заброшенного жилья. Подписав документы с продавцами старого жилого фонда и расплатившись брокеры убывают снова в город, а те кто купил эти развалюхи бывают здесь редко. Некоторые дома и квартиры так и стоят незапертыми и часто превращаются в притоны для местных жителей ведущих асоциальный образ жизни.

Сами же сельчане из этих двух вышеназванных районов Литвы, недовольные таким положением дел, недавно попросили пограничников сделать подворой обход жилья недавно приобретенного у них иностранцами. И по результатам этой проверки пограничники отчитались, что во всех квартирах жильцов просто нет - они пусты. Однако, случаев нелегальной миграции тоже нет - иностранцам сейчас проще купить дешевое жильё, чем потерять право на въезд в Литву или Прибалтику.

Вообщем непростые времена в некоторых постсоветских республиках вынудили многих граждан искать выход с тем, чтобы перебраться жить или хотя бы работать в богатые страны Европы и он в итоге многими был найден. Люди из России, Украины, Беларуси и других республик СНГ пусть и таким "обходным путем", но получают многократные визы в Европу, а значит на один шаг становятся ближе к своему материальному благополучию. Причём многие считают это уже большой удачей.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a29c973ba709
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 03:27.
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