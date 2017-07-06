Облачный майниниг или свой майнер? - Майнинг (mining) | MMGP
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Облачный майниниг или свой майнер?

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 11
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Облачный майниниг или свой майнер?
Уважаемые форумчане!

Как вы думаете, что лучше, надежнее и безопаснее, прикупить на ebay.com б/у antminer s5 и спокойно майнить у себя дома без риска или вкладываться в более выгодный и удобный, но рискованный облачный майнинг?

Antminer s5 имеет мощность около 1000 GH/s при потребляемой электрической мощности около 800 Ватт. Приносит порядка 0.00015 BTC в сутки, если не считать затрат на электроэнергию. На Ebay китайцы продают его в среднем за 380 долларов. Доставка включена в цену.

Контракт на один-три года на облачный майнинг при мощности 1000 GH/s стоит от 150 до 172 долларов. Не шумит, не требует оплаты электроэнергии. Не сломается. Если только вы не попадете в лапы к банальным мошенникам. Которые примут ваши BTC или фиатные деньги к оплате и исчезнут, так и не начав выплаты. Риск более велик, чем когда майнер стоит у вас дома...

Так что же выбрать начинающему майнеру биткоинов? По какому пути пойти? Собственный майнер или аренда мощностей?

Каково ваше мнение?
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