Lyft начинает испытания робомобилей от NuTonomy - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,802 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Lyft начинает испытания робомобилей от NuTonomy

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:16
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,611
Благодарностей: 8,244
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Lyft начинает испытания робомобилей от NuTonomy
Главный конкурент Uber в США вскоре начнет тестирование беспилотных автомобилей совместно c разработчиками из компании NuTonomy. Тестовая программа развернется в Бостоне, пишет TechCrunch.

Lyft — это райдшеринговый интернет-сервис из Сан-Франциско, который позволяет пользователям найти автомобилистов, готовых подвезти их за умеренную плату. NuTonomy — это компания, разрабатывающая беспилотные технологии, созданная выпускниками Массачусетского технологического института. Несмотря на американские корни, NuTonomy обосновалась в Сингапуре и работала над автоматизацией транспорта там.

Для разработчика беспилотных решений сотрудничество с транспортной компанией достаточно традиционное решение. Конкретно для NuTonomy это еще и шанс получить более широкое распространение для своих решений в США.

Запуск программы означает, что в определенном районе Бостона (в каком, пока не сообщается) появятся автомобили с камерами и лидарами на крышах. Для NuTonomy — это шанс протестировать технологии, ведь для любого разработчика робомобилей главное — большое количество данных о поездках. И Lyft сможет это обеспечить.

В Lyft уже объявили, что теперь к некоторым пассажирам на вызов может приехать беспилотник. В первую очередь это выгодно для NuTonomy, которая максимально быстро получит доступ к большой автомобильной сети. Для Lyft же испытания больше важны с точки зрения репутации, практическая польза от них появится, когда технологии станут более продвинутыми, а регуляторы более лояльными.

По материалам hightech.fm
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Lyft хочет дополнительно привлечь $500 млн. inik1080 Горячие новости 0 23.11.2017 19:22
Беспилотники NuTonomy встретятся на дорогах с худшими водителями США moskva Новости технологий и интернета 1 04.05.2017 00:53
Испытания робомобилей Uber приостановлены после аварии в Аризоне moskva Новости технологий и интернета 5 01.04.2017 00:52
Появление робомобилей сыграет на руку производителям алкогольной продукции АПАРАТ Новости в мире финансов и инвестиций 25 16.08.2016 21:42
KIA начнет испытания робомобилей на дорогах общего пользования США moskva Новости технологий и интернета 0 20.12.2015 02:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Pilot-80
Global-investment-in-options - global-investment-in-options.com
От Pilot-80 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ser}I{
Новый MLM 25$ aal-system
От Ser}I{ в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FTPPSFTP
Что будет с долларом к концу года – аналитик
От FTPPSFTP в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
iMan Victor стал первым смартфоном с каркасом из "жидкого металла" и защитой от воды
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Drum13
Google продаёт Boston Dynamics
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Клиенты проблемных банков Татарстана предъявили властям ультиматум
От OPLOTT в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
433,802
Тем
503,222
Сообщений
12,630,684

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram