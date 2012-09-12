Lyft начинает испытания робомобилей от NuTonomy - Новости технологий и интернета | MMGP

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Lyft начинает испытания робомобилей от NuTonomy
Главный конкурент Uber в США вскоре начнет тестирование беспилотных автомобилей совместно c разработчиками из компании NuTonomy. Тестовая программа развернется в Бостоне, пишет TechCrunch.
Lyft — это райдшеринговый интернет-сервис из Сан-Франциско, который позволяет пользователям найти автомобилистов, готовых подвезти их за умеренную плату. NuTonomy — это компания, разрабатывающая беспилотные технологии, созданная выпускниками Массачусетского технологического института. Несмотря на американские корни, NuTonomy обосновалась в Сингапуре и работала над автоматизацией транспорта там.
Для разработчика беспилотных решений сотрудничество с транспортной компанией достаточно традиционное решение. Конкретно для NuTonomy это еще и шанс получить более широкое распространение для своих решений в США.
Запуск программы означает, что в определенном районе Бостона (в каком, пока не сообщается) появятся автомобили с камерами и лидарами на крышах. Для NuTonomy — это шанс протестировать технологии, ведь для любого разработчика робомобилей главное — большое количество данных о поездках. И Lyft сможет это обеспечить.
В Lyft уже объявили, что теперь к некоторым пассажирам на вызов может приехать беспилотник. В первую очередь это выгодно для NuTonomy, которая максимально быстро получит доступ к большой автомобильной сети. Для Lyft же испытания больше важны с точки зрения репутации, практическая польза от них появится, когда технологии станут более продвинутыми, а регуляторы более лояльными.
По материалам hightech.fm