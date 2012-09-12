Илона Маска обвинили во всемирном дефиците батареек - Новости технологий и интернета | MMGP

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Илона Маска обвинили во всемирном дефиците батареек

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Илона Маска обвинили во всемирном дефиците батареек
По данным корейского издания Etnews, которые цитирует Engadget, запуск компанией Илона Маска Gigafactory привел к недостатку ресурсов, необходимых для производства обычных пальчиковых батареек. Так, их уже очень проблематично приобрести в Японии и многих других странах.

По сообщению источника, компания Panasonic предоставила Tesla большую часть электролитов и других комплектующих, необходимых для производства любых аккумуляторов, включая обычные пальчиковые батарейки. В результате потребители по всему миру столкнулись с нехваткой батареек, которая, вероятно, продолжится всю первую половину 2018 года.

Хотя в мире и наблюдается дефицит батареек, пока слишком рано обвинять Tesla в его возникновении, считает Electrek. Panasonic действительно поставляет батарейные элементы для аккумуляторов Model 3 (каждый из них содержит в себе 2170 таких элементов), но нет причин считать, что в данный момент эти поставки значительно увеличились. Утверждается, что на нужды Gigafactory теперь перенаправляются даже батареи, производимые непосредственно для прежних моделей Tesla, однако это могут быть стандартные поставки для аккумуляторов Model S и Model X.

Единственной причиной, по которой Tesla могут потребоваться дополнительные поставки от Panasonic, является создание систем стационарного хранения энергии Powerpack и Powerwall. Предполагается, что эти продукты будут использовать батарейные элементы, производство которых начнется на Gigafactory с января, но, как известно, Tesla уже использовала для них импортированную продукцию. В частности, для южноавстралийской Powerpack были закуплены батарейные элементы Samsung. Однако Panasonic не поставляет подобные элементы, что еще раз заставляет сомневаться, что компания действительно увеличила отгрузку своей продукции в США.

По материалам hightech.fm
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