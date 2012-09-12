В Сан-Франциско запретили доставку покупок роботами-курьерами - Новости технологий и интернета | MMGP

|
В Сан-Франциско запретили доставку покупок роботами-курьерами
Теперь стартапам придется получать специальные разрешения на тестирование своих роботов в городских условиях, и выдавать их будут только в научно-исследовательских целях, пишет Wired.
Совет супервизоров Сан-Франциско проголосовал за серьезное ограничение свободы передвижения роботов по тротуарам города, несмотря на то, что роботы умеют объезжать препятствия (включая собак или уличных музыкантов). Теперь стартапам придется получать разрешения на проезд роботов, причем только в специально отведенных местах — на безлюдных тротуарах подальше от центра города. И даже в этом случае разрешение им выдадут только в научно-исследовательских целях, а не для доставки пиццы или других покупок. Таким образом, коммерческое использование роботов-курьеров запрещено.
Городские власти ясно дали понять, что рассматривают роботов-курьеров так же, как и беспилотные автомобили. По их мнению, и те, и другие создают угрозу жизни и здоровью людей, поскольку нет доказательств безопасности массового применения беспилотных технологий в городских условиях. К тому же роботы-доставщики еще и ездят по тротуарам. «Создатели стартапов собираются сделать этих курьеров автономными, а контролировать их начнут удаленно, с общего командного пункта. И тогда Сан-Франциско наводнят роботы, которые неизбежно будут создавать коллизии на улицах», — уверен Норман Йи, член совета супервизоров Сан-Франциско и один из авторов запрета на свободное передвижение роботов.
Звучит довольно нетипично для Кремниевой долины, особенно с учётом того, что штаты Айдахо и Вирджиния очень тепло приняли роботов-курьеров, заранее прописав все законодательные нормы и правила. Может, Сан-Франциско не так уж и доброжелательно относится к новым технологиям?
«Неправда. Просто если вы хотите выпустить в город роботов-курьеров, подумайте, как сделать это без вреда для его жителей», — заявил Йи.
По материалам hightech.fm