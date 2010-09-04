Флагманы Samsung и Apple сошлись в масштабном сравнении - Новости технологий и интернета | MMGP

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Флагманы Samsung и Apple сошлись в масштабном сравнении

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Флагманы Samsung и Apple сошлись в масштабном сравнении

Авторитетное издание Consumer Reports провело целый ряд тестов смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, проверив их на надёжность и сравнив с флагманами Samsung. В одном из испытаний аппараты проверили на автономность, по результатам которого iPhone X проработал 19,5 часа, а Galaxy S8 — целых 26 часов. Но подвести итоги и поставить окончательные оценки помог тест на прочность.


В ходе испытаний смартфоны окунали в воду, проверяли дисплеи на отзывчивость и прочность, тестировали камеры и сканеры отпечатков пальцев или лица. Целью эксперимента было показать, как аппараты справляются с повседневными задачами и насколько они надёжны. Финальным тестом стала проверка на прочность: аппараты были помещены в специальный вращающийся механизм, внутри которого они падали и бились.

Для чистоты эксперимента сотрудники Consumer Reports проверяли по несколько образцов каждого смартфона. Из трёх iPhone X у одного были значительные повреждения задней стороны после 100 падений, а у остальных двух после 50 падений повредился экран. Для сравнения, у iPhone 8 после испытания было лишь несколько вмятин и сколов на боковой раме.


В Consumer Reports назвали камеру iPhone X лучшей на рынке, а второе место в этой категории занял iPhone 8 (интересно, что не Plus-версия). Но специалисты не рекомендуют использовать «десятку» без защитного чехла.

По итогам всех тестов первое место в рейтинге Consumer Reports занял Galaxy S8. За ним расположились Galaxy S8 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone 8.

Источник.
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