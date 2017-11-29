Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

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описание
Компания Blockminer Solutions Limited родилась в 2017 году, чтобы предоставить пользователям потрясающую, безопасную и надежную платформу для облачного майнинга. Простота и функциональность сайта позволили нам настолько расширить клиентскую базу, что это вдохновило нас на создание новых майнинговых ферм, которые мы недавно запустили. Мы работаем с криптовалютами с момента появления Bitcoin. Нашей компанией управляет квалифицированная команда, в которую входят блестящие программисты и инженеры. Мы верим в то, что за криптовалютами - будущее глобальной экономики. 5-летний опыт добычи криптовалют позволил нам осознать потребность данной индустрии в безопасных, эффективных и быстрых серверах для облачного майнинга. В результате, мы разработали передовую технологию, которая позволяет сделать майнинг доступным всем, независимо от возраста, месторасположения, бюджета и технических знаний. Быть частью зарождающейся реальности - вот что стимулирует нас утверждаться в качестве лидера и продолжать предоставлять своим клиентам наилучшее обслуживание в области добычи криптовалют