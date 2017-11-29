Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
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Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:34
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 9,110
Благодарностей: 744
УГ: 15
КП: 0.002
Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
6 : 12 : 2017



язык
EN : RUS : DUTCH : ESP : JAPN : ITAL : CHI ...

Принимает
฿Bitcoin :

Цитата:
описание

Компания Blockminer Solutions Limited родилась в 2017 году, чтобы предоставить пользователям потрясающую, безопасную и надежную платформу для облачного майнинга. Простота и функциональность сайта позволили нам настолько расширить клиентскую базу, что это вдохновило нас на создание новых майнинговых ферм, которые мы недавно запустили. Мы работаем с криптовалютами с момента появления Bitcoin. Нашей компанией управляет квалифицированная команда, в которую входят блестящие программисты и инженеры. Мы верим в то, что за криптовалютами - будущее глобальной экономики. 5-летний опыт добычи криптовалют позволил нам осознать потребность данной индустрии в безопасных, эффективных и быстрых серверах для облачного майнинга. В результате, мы разработали передовую технологию, которая позволяет сделать майнинг доступным всем, независимо от возраста, месторасположения, бюджета и технических знаний. Быть частью зарождающейся реальности - вот что стимулирует нас утверждаться в качестве лидера и продолжать предоставлять своим клиентам наилучшее обслуживание в области добычи криптовалют
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Цитата:
Планы

9.00% Ежедневно
/ За Контракт
мощность майнинга 1x Майнинг ASIC SHA-256 Контракт на 16 дней Максимальная производительность майнинга - 2596.5 ТХэш/с От 0.001 BTC

11.00% Ежедневно
/ За Контракт
мощность майнинга 1.22x Майнинг ASIC SHA-256 Контракт на 16 дней Максимальная производительность майнинга - 6347.0 ТХэш/с От 5.001 BTC

13.00% Ежедневно
/ За Контракт
мощность майнинга 1.44x Майнинг ASIC SHA-256 Контракт на 16 дней Максимальная производительность майнинга - 75010.0 ТХэш/с От 10.001 BTC
Реферальная программа
5% - 2% - 1%

Минимальный вклад
0.001 BTC



Цитата:
подробности

DDOS Protection
SSL
Licensed Goldcoders script
Unique Design
Registered Company

Domain Name: blockminer biz
Registry Domain ID: DFA98963CC1634E32AF0CAF7A897B98E9-NSR
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: namecheap.com
Updated Date: 2017-11-29T14:43:23Z
Creation Date: 2017-10-14T00:08:14Z
Registry Expiry Date: 2018-10-14T00:08:14Z
Просмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад
https://blockchain.info/tx/87064612d...5e58fbac66598d
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Honestt на форуме  
Старый Сегодня, 02:02
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,432
Благодарностей: 1,183
УГ: 20
КП: 0.000
подарки
Re: Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz
...что то поздно принесли,все уже тут давно,кто хотел
инстант

Withdraw to account 1CdGVKz75jicJDjjLA37B8iZjt4wSa2WFn. Batch is fd02fbc9e370c59602acda0f492778ba287fbf60ac51d5fb61 499831f710abd5
минер мнгновенно��

добавлено через 1 минуту
...выплаты в проекте два раза за 24 часа,начисление посекундное,как бы даже почас получается
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Последний раз редактировалось бро; Сегодня в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
бро на форуме  
Старый Сегодня, 02:20
#3
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,698
Благодарностей: 929
УГ: 108
КП: 0.009
Re: Blockminer Solutions Limited - blockminer.biz
Очередной instant:

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Marina Kurbatova на форуме  
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