[pre-ICO][BOUNTY] Lympo - фитнес кошелек 14-23.12.2017 - ICO | MMGP
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[pre-ICO][BOUNTY] Lympo - фитнес кошелек 14-23.12.2017

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[pre-ICO][BOUNTY] Lympo - фитнес кошелек 14-23.12.2017
1. Описание ICO

Lympo создает приложение, кошелек для фитнеса, которое поможет людям достичь своих целей здорового образа жизни и взамен заработать токены. Пользователи Lympo смогут делиться и монетизировать свои данные по фитнесу и велнессу, которые мы все отслеживаем на наших телефонах и браслетах.



Lympo - это платформа, которая помогает найти лучшего личного тренера, наиболее близкого к вам на основе геолокации и рейтингов (в ближайшее время появится EN-версия www.lympo.lt). Токены Lympo будут использоваться в качестве токена-утилиты на нашей платформе. Любой, кто забронировал тренера или учебную программу на платформе Lympo, сможет заключить смарт-контракт, в том числе индивидуальный режим обучения и правила его отслеживания с использованием доступных приложений и носителей. После достижения целей обучения пользователь получит награды - токены Lympo. Начиная с этого первого шага, наша цель - дать возможность любому, кто отслеживает данные о своем фитнесе и велнесе, сделать это через платформу Lympo. Экосистема, принимающая токены Lympo и предлагающая различные формы вознаграждений, будет расширена, чтобы стать сетью здорового образа жизни номер 1, включая поставщиков здоровой пищи, производителей спортивной одежды и медицинских страховок.

Экосистема обмена данными о фитнесе / здоровье основана на трех основных компонентах:
- Платформа Lympo: основные компоненты, разработанные командой и партнерами Lympo
- Блокчейн: токены Lympo, смарт-контракты и крипто-кошельки
- Сообщество пользователей: пользователи, которые будут вести здоровый образ жизни и будут взаимодействовать с различными участниками экосистемы, находить тренеров, партнеров, заключать соглашения, обмениваться данными и получать вознаграждение.

Кошелек Lympo будет развернут в несколько этапов. Чтобы вывести продукт на рынок как можно скорее, токен Lympo будет в первую очередь использоваться как токен-утилита на платформе Lympo для лучших персональных тренеров. Вскоре после этого пользователи Lympo смогут начать использовать фитнес кошелек Lympo, чтобы получить наградные токены за достигнутые цели обучения. Индивидуальные данные, представленные через фитнес кошелек Lympo, будут доступны каждому пользователю и могут совместно использоваться для хранения соглашений на блокчейне.


2. Выгода для покупателей токенов:

Токен Lympo - ключевой элемент, который облегчает все взаимодействия в системе, связанные с сообществом и здоровым образом жизни. Эти токены используются, чтобы побудить людей быть активными участниками, наладить связи и улучшить свое здоровье.

По мере того, как присоединятся все больше партнеров, токены Lympo будут использоваться для доступа к широкому спектру продуктов и услуг здорового образа жизни с возможностью вознаграждения за достигнутые цели в области здравоохранения с помощью смарт-контрактов.

3. Дивиденды и вознаграждения

Токен Lympo - токен-утилита, нет дивидендов.

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - LYM;
Название - LYM;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 1 млрд;
Доступно для покупки: 650 млн;
Максимальная цель - 650 млн ETH;
Минимальная цель - 150 млн ETH;
Метод покупки: ETH


PreICO:
Доступно для покупки: 150 млн;
Цена: 1 ETH ~ 30 000 LYM ;
Скидка:
20% - скидка на первые 30 млн LYM
10% - скидка на следующие 20 млн LYM
5% - скидка на дополнительные 10 млн LYM
Минимальная покупка - нет;
Максимальная покупка - 10 млн LYM;
Начнется 14 декабря 2017 года завершиться 23 декабря 2017 года

ICO:
Доступно для покупки: 500 млн;
Цена: 1 ETH ~ 20 000 LYM
Скидка:

20% - скидка на первые 30 млн LYM
10% - скидка на следующие 30 млн LYM
5% - скидка на дополнительные 20 млн LYM
Минимальная покупка - нет;
Максимальная покупка - 12 млн LYM;
Начнется 28 февраля 2018 года

Распределение токенов:
10% - Команда и советники
3% - Расходов на PreICO и ICO
22% - Экосистемы Lympo
15% - PreICO
50% - ICO

Распределение средств:
27,5% - Расходы на PreICO и ICO (юридические услуги, маркетинг, обслуживающий персонал)
41,25% - Расходы на персонал/офисные расходы: обеспечения присутствия Lympo в Германии и США
12,5% - Строительство фитнес кошелека Lympo proof of concept, интегрированной с 3 популярными приложениями для отслеживания фитнеса и маркетинг, чтобы получить первых усыновителей
18,75% Организация спортивных соревнований, чтобы протестировать фитнес кошелек Lympo proof of concept: например, челленж в Берлине

5. Описание баунти кампании

1,5 млн LYM = 50 ETH для баунти !!!

Баунти заканчивается 23 декабря. Спешите!

Telegram

Телеграм является основным каналом для вопросов и ссылок о баунти.

Twitter. Заработайте 500 токенов LYM каждую неделю. Осталось 2 недели.

1. Присоединитесь к нашему каналу Telegram: https://t.me/lympo
2. Лайк&Ретвит 10 твитов из нашего аккаунта Twitter @lympo_io
3. Подать заявку
Подробности и подать заявку - https://goo.gl/forms/rg352mdcfUSpteTJ3

Facebook. Заработайте 750 токенов LYM каждую неделю.

1. Присоединитесь к нашему каналу Telegram: https://t.me/lympo
2. Пост, Поделится&Лайк 5 постов в неделю с сайта www.fb.me/lympo.io
3. Подать заявку (только общедоступный профиль)
Подробнее и подать заявку - https://goo.gl/forms/liw9dOUJFioHytsi2

Присоединитесь к сообществу ICO Lympo, переведя и распространяя информацию о нас на вашем языке:

Прежде всего, присоединитесь к нашему каналу Telegram: https://t.me/lympo
Перевод executive summary - 30 000 LYM
Перевод FAQ - 15 000 LYM
Перевод веб-сайта + Executive summary - 45 000 LYM
Перевод Whitepaper, Website, FAQ, Executive summary - 120 000 LYM
Регистрация и подробная информация - https://goo.gl/forms/ZRcHcIZFnNV7l1va2

Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram: https://t.me/lympo и станьте нашим подписчиком во всех социальных сетях - 250 LYM

Регистрация и подробная информация - https://goo.gl/forms/vuCIlCgTgaNpV9xI3

Обман = Бан.

Токены будут отправлены в кошельки через 4 недели после окончания PreICO.

По соображениям конфиденциальности Lympo не будет публично публиковать информацию о зарегистрированных пользователях. Мы защищаем ваши данные, и мы отправим подтверждения по электронной почте.

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://lympo.io/
https://lympo.io/summary-lympo.pdf?v=3
https://lympo.io/whitepaper-lympo.pdf?v=3
https://twitter.com/Lympo_io
https://www.facebook.com/Lympo.io/
https://medium.com/@lympo.io
https://www.linkedin.com/company/18233561/
https://www.youtube.com/channel/UCxk..._as=subscriber
https://t.me/lympo
https://lympocommunity.slack.com/joi...jhmYWUzZWZhN2U

https://text.ru/spelling/5a29a8148b8a0 - 87%
__________________
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 01:43.
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