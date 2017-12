[pre-ICO][BOUNTY] Lympo - фитнес кошелек 14-23.12.2017 - ICO | MMGP

[pre-ICO][BOUNTY] Lympo - фитнес кошелек 14-23.12.2017 1. Описание ICO



Lympo создает приложение, кошелек для фитнеса, которое поможет людям достичь своих целей здорового образа жизни и взамен заработать токены. Пользователи Lympo смогут делиться и монетизировать свои данные по фитнесу и велнессу, которые мы все отслеживаем на наших телефонах и браслетах.







Lympo - это платформа, которая помогает найти лучшего личного тренера, наиболее близкого к вам на основе геолокации и рейтингов (в ближайшее время появится EN-версия



Экосистема обмена данными о фитнесе / здоровье основана на трех основных компонентах:

- Платформа Lympo: основные компоненты, разработанные командой и партнерами Lympo

- Блокчейн: токены Lympo, смарт-контракты и крипто-кошельки

- Сообщество пользователей: пользователи, которые будут вести здоровый образ жизни и будут взаимодействовать с различными участниками экосистемы, находить тренеров, партнеров, заключать соглашения, обмениваться данными и получать вознаграждение.



Кошелек Lympo будет развернут в несколько этапов. Чтобы вывести продукт на рынок как можно скорее, токен Lympo будет в первую очередь использоваться как токен-утилита на платформе Lympo для лучших персональных тренеров. Вскоре после этого пользователи Lympo смогут начать использовать фитнес кошелек Lympo, чтобы получить наградные токены за достигнутые цели обучения. Индивидуальные данные, представленные через фитнес кошелек Lympo, будут доступны каждому пользователю и могут совместно использоваться для хранения соглашений на блокчейне.





2. Выгода для покупателей токенов:



Токен Lympo - ключевой элемент, который облегчает все взаимодействия в системе, связанные с сообществом и здоровым образом жизни. Эти токены используются, чтобы побудить людей быть активными участниками, наладить связи и улучшить свое здоровье.



По мере того, как присоединятся все больше партнеров, токены Lympo будут использоваться для доступа к широкому спектру продуктов и услуг здорового образа жизни с возможностью вознаграждения за достигнутые цели в области здравоохранения с помощью смарт-контрактов.



3. Дивиденды и вознаграждения



Токен Lympo - токен-утилита, нет дивидендов.



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - LYM;

Название - LYM;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 1 млрд;

Доступно для покупки: 650 млн;

Максимальная цель - 650 млн ETH;

Минимальная цель - 150 млн ETH;

Метод покупки: ETH





PreICO:

Доступно для покупки: 150 млн;

Цена: 1 ETH ~ 30 000 LYM ;

Скидка:

20% - скидка на первые 30 млн LYM

10% - скидка на следующие 20 млн LYM

5% - скидка на дополнительные 10 млн LYM

Минимальная покупка - нет;

Максимальная покупка - 10 млн LYM;

Начнется 14 декабря 2017 года завершиться 23 декабря 2017 года



ICO:

Доступно для покупки: 500 млн;

Цена: 1 ETH ~ 20 000 LYM

Скидка:



20% - скидка на первые 30 млн LYM

10% - скидка на следующие 30 млн LYM

5% - скидка на дополнительные 20 млн LYM

Минимальная покупка - нет;

Максимальная покупка - 12 млн LYM;

Начнется 28 февраля 2018 года



Распределение токенов:

10% - Команда и советники

3% - Расходов на PreICO и ICO

22% - Экосистемы Lympo

15% - PreICO

50% - ICO



Распределение средств:

27,5% - Расходы на PreICO и ICO (юридические услуги, маркетинг, обслуживающий персонал)

41,25% - Расходы на персонал/офисные расходы: обеспечения присутствия Lympo в Германии и США

12,5% - Строительство фитнес кошелека Lympo proof of concept, интегрированной с 3 популярными приложениями для отслеживания фитнеса и маркетинг, чтобы получить первых усыновителей

18,75% Организация спортивных соревнований, чтобы протестировать фитнес кошелек Lympo proof of concept: например, челленж в Берлине



5. Описание баунти кампании



1,5 млн LYM = 50 ETH для баунти !!!



Баунти заканчивается 23 декабря. Спешите!



Telegram



Телеграм является основным каналом для вопросов и ссылок о баунти.



Twitter. Заработайте 500 токенов LYM каждую неделю. Осталось 2 недели.



1. Присоединитесь к нашему каналу Telegram:

2. Лайк&Ретвит 10 твитов из нашего аккаунта Twitter @lympo_io

3. Подать заявку

Подробности и подать заявку -



Facebook. Заработайте 750 токенов LYM каждую неделю.



1. Присоединитесь к нашему каналу Telegram:

2. Пост, Поделится&Лайк 5 постов в неделю с сайта

3. Подать заявку (только общедоступный профиль)

Подробнее и подать заявку -



Присоединитесь к сообществу ICO Lympo, переведя и распространяя информацию о нас на вашем языке:



Прежде всего, присоединитесь к нашему каналу Telegram:

Перевод executive summary - 30 000 LYM

Перевод FAQ - 15 000 LYM

Перевод веб-сайта + Executive summary - 45 000 LYM

Перевод Whitepaper, Website, FAQ, Executive summary - 120 000 LYM

Регистрация и подробная информация -



Присоединяйтесь к нашему каналу Telegram:



Регистрация и подробная информация -



Обман = Бан.



Токены будут отправлены в кошельки через 4 недели после окончания PreICO.



По соображениям конфиденциальности Lympo не будет публично публиковать информацию о зарегистрированных пользователях. Мы защищаем ваши данные, и мы отправим подтверждения по электронной почте.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://lympo.io/

https://lympo.io/summary-lympo.pdf?v=3

https://lympo.io/whitepaper-lympo.pdf?v=3

https://twitter.com/Lympo_io

https://www.facebook.com/Lympo.io/

https://medium.com/@lympo.io

https://www.linkedin.com/company/18233561/

https://www.youtube.com/channel/UCxk..._as=subscriber

https://t.me/lympo

https://lympocommunity.slack.com/joi...jhmYWUzZWZhN2U



