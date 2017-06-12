Coinri - coinri.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinri - coinri.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:46
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 9,108
Благодарностей: 744
УГ: 15
КП: 0.002
Coinri - coinri.com
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
7 : 12 : 2017



язык
EN :

Принимает
PerfectMoney Verified, 0.3 Trust Score point(s) : Payeer : ฿Bitcoin : AdvCash :

Цитата:
описание

Мы рады представить вам инвестиционную платформу COINRI. Как мы знаем, биткойн - самая крупная и самая известная цифровая валюта. Мы принимаем биткойны как законный источник средств. Для нашей компании и для наших инвесторов Биткойн обеспечивает максимальную отдачу от криптовалютной торговли и добычи. Теперь давайте перейдем к деталям Exchange. Вам всегда нужно читать последние новости о биткойне и криптовалюта. Биткойн торгуется 24/7, и его цена меняется каждую секунду. Пользователи могут покупать и продавать эту валюту каждый день и искать наиболее выгодные биржи, где они могут зарабатывать больше за короткий промежуток времени.
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Цитата:
Планы

С 1,0% до 4,5% в день НЕЗАКОННО
1 день 1%
2 дня 1,5%
3 дня 2%
4 дня 2,5%
5 дней 3%
6 дней 3,5%
7 дней 4%
8 дней 4,5%
9 дней 4,5%
следующий 4.5% каждый день
Реферальная программа
10%-2%-1%

Минимальный вклад
$10



Цитата:
подробности

DDOS Protection
SSL
Licensed Goldcoders script
Unique Design
Registered Company

Domain Name: coinri com
Registry Domain ID: 2095950564_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo com
Registrar URL: namesilo.com/
Updated Date: 2017-12-07
Creation Date: 2017-02-06
Registrar Registration Expiration Date: 2020-02-06
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Мой вклад
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2753675->U15534347. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to coinri.com User honest.. Date: 20:37 07.12.17. Batch: 197676018.

__________________
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Honestt на форуме  
Старый Сегодня, 00:50
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 4,029
Благодарностей: 2,342
УГ: 2
КП: 0.056
Re: Coinri - coinri.com
Депозит:

Date : 12/06/2017 17:54
From/To Account : U15534***
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 197542953
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to coinri.com User Saliman.
__________________
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Saliman на форуме  
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