Украинский производитель пива !FEST удваивает мощности во Львове - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Компания намерена производить до 1 млн. литров в год, для чего запустит новую пивоварню на территории бывшего завода "Галычстекло".
Совладелец холдинга эмоций "!FEST" (!Fest, Львов), Андрей Худо, отметил, что сейчас мощности завода "Театр пива "Правда" на площади Рынок во Львове составляют 500-600 тыс. литров в год. Однако компания планирует их удвоить, запустив на территории бывшего завода "Галычстекло" новую пивоварню.
С ноября нынешнего года компания уже начала использовать мощности производства на новой площадке.
По словам Андрея Худо, крафтовое пиво является трендом, который его компания поймала еще несколько лет назад. Традиция развития пивоварения в США лишний раз его доказывает. Крафт привлекателен тем, что позволяет экспериментировать со вкусами. "!FEST" производит непастеризованное, "живое" пиво, на которое дает гарантию в один год.
Совладелец компании добавил, что "!FEST" начал экспортировать пиво "Правда" небольшими партиями в Великобританию, Бельгию, Австрию, Швейцарию, Беларусь. Производитель работает с дистрибьюторами или барами напрямую за границей. Стоимость этого пива там составляет около 3 евро за бутылку.
Кроме этого, "!FEST" подписала контракт на поставку с Le Silpo.
Холдинг эмоций "!FEST" создан 10 лет назад. В состав холдинга входит сеть креативных ресторанов, кофеен, магазинов-кондитерских, а также сеть продуктовых супермаркетов.
Источник
.