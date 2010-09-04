Создатель вспышек iBlazr запускает акселератор на $100 тыс - Горячие новости | MMGP

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Создатель вспышек iBlazr запускает акселератор на $100 тыс

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Создатель вспышек iBlazr запускает акселератор на $100 тыс

Компания Concepter заинтересована поддержать стартапы, которые потенциально могут привлечь широкую аудиторию на краудфандинговых площадках.

Компания Concepter, разработавшая вспышку для смартфонов iBlazr, объявила о запуске акселерационной программы Product Idea Accelerator. Программа направлена на поддержку проектов, которые собираются привлекать средства через краудфандинг, в том числе на площадке Kickstarter.

Прежде всего, акселератор интересуют проекты в сфере электроники и tech-wear (рюкзаки, куртки и т.д). Также в программе могут принять участие и другие разработки, которые могут заинтересовать аудиторию Kickstarter.

Участникам необходимо представить рабочий прототип своего продукта. Прием заявок на участие в акселераторе заканчивается 15 января 2018 года.

Программа делится на три этапа.

На первом этапе будет проводиться маркетинговое исследование, которое поможет проверить жизнеспособность идеи.

На втором – организаторы помогут стартаперам-участникам создать MVP – минимально жизнеспособный продукт. На втором этапе также предусматривается менторские консультации от экспертов.

Третий этап заключается в непосредственном выводе продукта на Kickstarter и помощи после завершения сбора средств.

Общий объем средств, выделенных на программу, составляет $100 тыс. Организаторы рассчитывают вывести на Kickstarter как минимум 4 проекта, которые смогут успешно собрать вместе до $1 млн.

Акселерационная программа Product Idea Accelerator будет реализована при финансовой поддержке корпорации «Биосфера», основатель которой, Андрей Здесенко будет одним из менторов программы.

Условия акселератора подразумевают получение 10% от собранной суммы на Kickstarter, а также 10% акций компании.


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