Создатель вспышек iBlazr запускает акселератор на $100 тыс - Горячие новости | MMGP

Компания Concepter заинтересована поддержать стартапы, которые потенциально могут привлечь широкую аудиторию на краудфандинговых площадках.
Компания Concepter, разработавшая вспышку для смартфонов iBlazr, объявила о запуске акселерационной программы Product Idea Accelerator. Программа направлена на поддержку проектов, которые собираются привлекать средства через краудфандинг, в том числе на площадке Kickstarter.
Прежде всего, акселератор интересуют проекты в сфере электроники и tech-wear (рюкзаки, куртки и т.д). Также в программе могут принять участие и другие разработки, которые могут заинтересовать аудиторию Kickstarter.
Участникам необходимо представить рабочий прототип своего продукта. Прием заявок на участие в акселераторе заканчивается 15 января 2018 года.
Программа делится на три этапа.
На первом этапе будет проводиться маркетинговое исследование, которое поможет проверить жизнеспособность идеи.
На втором – организаторы помогут стартаперам-участникам создать MVP – минимально жизнеспособный продукт. На втором этапе также предусматривается менторские консультации от экспертов.
Третий этап заключается в непосредственном выводе продукта на Kickstarter и помощи после завершения сбора средств.
Общий объем средств, выделенных на программу, составляет $100 тыс. Организаторы рассчитывают вывести на Kickstarter как минимум 4 проекта, которые смогут успешно собрать вместе до $1 млн.
Акселерационная программа Product Idea Accelerator будет реализована при финансовой поддержке корпорации «Биосфера», основатель которой, Андрей Здесенко будет одним из менторов программы.
Условия акселератора подразумевают получение 10% от собранной суммы на Kickstarter, а также 10% акций компании.
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