Коммуникационный стартап Disqus продан за $90 млн - Горячие новости | MMGP

Покупателем стала маркетинговая компания Zeta Global.
Как сообщает TechCrunch, коммуникационный сервис Disqus, позволяет встраивать комментарии на сайты, был продан маркетинговой компании Zeta Global. Издание отмечает, что Zeta Global заплатила за стартап $90 млн.
Глава Zeta Global, Дэвид Штейнберг, комментируя сделку, отметил, что данные и возможности, которыми обладает Disqus, компания использует для более точного таргетирования объявлений на пользователей в интернете. В Zeta Global заверили, что будут продолжать развивать основной бизнес сервиса.
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