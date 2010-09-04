На "СЕТАМ" продают коньячный завод за 189 млн. млн - Горячие новости | MMGP

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На "СЕТАМ" продают коньячный завод за 189 млн. млн

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На "СЕТАМ" продают коньячный завод за 189 млн. млн

В системе электронных торгов выставлен на продажу "Вознесенский коньячный завод" в Николаевской области.

Как уточняется в "СЕТАМ", ООО "Вознесенский коньячный завод" принадлежат мощности по производству и розливу коньяка, которые расположены в Вознесенске Николаевской обл.

Аукцион назначен на 18 января 2018 года, а стартовая цена лота составляет 189 млн. грн.

Завод расположен на территории площадью 5,3 га, где находится холодильник, компрессорная, цех дистилляции, админздание, котельная, дробильно-прессовальный цех, цех дистилляции виноматериалов, цех выдержки коньячных спиртов и склады.

Общая мощность перекурки составляет 2,4 млн. л абсолютного алкоголя.

Завод также имеет три линии по розливу коньяка в бутылки 0,25-0,5 л производительностью 3 тыс. бутылок и линию розлива вина в бутылки 0,5-0,7-0,75 л производительностью 3 тыс. бутылок.

У завода также имеются лицензии на право экспорта и импорта спирта этилового, коньячного и плодового; на производство алкогольных напитков; на импорт алкогольных напитков, производство спирта коньячного и плодового.

На мощностях завода выпускался 3, 4, и 5-звездочный коньяк под ТМ "Гринвич", а также "Зеленый Гай ". Однако бренд "Гринвич" не участвует в продаже.

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