Официальные положения баунти-кампании криптофиатной биржи СССР.money. - Биржи криптовалют | MMGP

cccpmoney Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 11.11.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Официальные положения баунти-кампании криптофиатной биржи СССР.money.

01. Facebook — 10%

02. Twitter — 10%

03. Подписная компания BitcoinTalk — 25%

04. Баунти по переводам — 15%

05. Youtube кампания — 40%



ВЫ можете присоединиться к баунти-кампании в любое время.

Выплата баунти вознаграждений будет происходить из расчета 1% от сделанных продаж.

Минимальная оплата каждого действия (ставка) 1000 рублей СССР.

Все СССP будут учтены и отправлены на ваш аккаунт на сайте cccp.money.





01. Facebook BOUNTY

1. Ваш Facebook аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.

2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту

3. Вступите в группу и поставьте странице лайк (

4. Так же необходимо лайкнуть и поделиться как минимум 1 постом из группы за неделю. Это дает дополнительно 1 ставку.

5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.



Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!



02. Twitter BOUNTY

1. Ваш Twitter аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.

2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу

3. Подписаться на официальный канал в Twitter

4. Сделать лайк и ретвит по крайней мере 2х твитов в неделю.

5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.

Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!



03. Telegram BOUNTY

1. Присоединиться к нашему телеграмм каналу

Написать сообщение в этой теме со следующей информацией:

—------------------------------------------

#участвую

Ссылка на ваш аккаунт в Facebook или Twitter

Имя пользователя в Телеграмм

—------------------------------------------



04. Подписная компания в BitcoinTalk

1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member.

2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу

3. Сделайте не менее 40 публикаций о бирже (без спама!).

4. Запрещается иметь отрицательный балл доверия, прикрепленный к профилю участника.

5. Ставки рассчитываются в зависимости от ранга участников:







Hero/Legendary: 5 ставок

Sr. Member: 4 ставки

Full Member: 3 ставки

Member: 2 ставки

Jr. Member: 1 ставка



Написать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):

—---------------------------------------------—

#участвую

ник на Bitcointalk:

Ранк на форуме:

Количество постов: (включая регистрационный пост)

—------------------------------------------------

Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!





05. Переводы в BitcoinTalk

Мы предлагаем вознаграждение за перевод официальной темы СССР.money на BitcoinTalk, а так же за перевод для локальных форумов.

1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member

2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту

3. Участник должен перевести официальную тему CCCP.money и баунти программу, а так же создать локальную тему на родном языке.



Модерация топиков содержит два обязательных условия:

1) Каждый зарегистрированный участник должен внести не менее 2х постов в неделю в его/ее локальную тему.

2) В созданной теме участник должен отвечать на вопросы других пользователей, публиковать новости и полезную информацию о проекте.

Пожалуйста, обратите внимание, что главный топик может быть изменен. В случае внесения каких-либо изменений в исходные ресурсы, переводчики должны связаться лично по электронной почте.



После регистрации участия, пожалуйста, подождите, пока мы свяжемся с вами. Не начинайте перевод, прежде чем получите наши инструкции!



Материал для перевода:

Топик:

Сайт:



Формат всех сообщений и документов должен быть сохранен.

Неквалифицированные и неполные переводы и посты должны быть исключены из кампании.

Всем участникам кампании будут предоставлены исходники.

edited

1 перевод темы объявления = 100 ставок

1 перевод пресс-релиза = 150 ставок



1 перевод сайта = 50 ставок

1 перевод документа = 500 ставок

1 пост от переводчика в переведенной теме объявления = 1 ставка







Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!





06. YouTube кампания

1. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту

2. На канале должно быть не меньше 100 подписчиков, чтобы получить 1 ставку.

Большее число подписчиков будет оцениваться следующим образом:

4000 подписчиков — 2 ставки

4000+ подписчиков/подписчиков каналов (блоги) будут предоставлены с 3 дополнительными ставками.



3. Для получения дополнительных ставок для видеомейкеров:

2000 просмотров видео CCCP и выше — 2 ставки,

до 5000 просмотров — 3 ставки

до 10000 просмотров — 5 ставок

более 10000 просмотров — 6 ставок.



4. За создание 1 видео вы получаете 1 ставку.

Если вы можете создать больше видео/написать больше статей, этот параметр может обсуждаться индивидуально с каждым участником.



5. Для написания статьи на таких форумах, как reddit и Steemit:

- Вашему аккаунту должено быть не менее 1 месяца



- В блогах необходимо добавить ссылку на cccp.money

- Статья должна быть размещена в соответствующих subredits.



ПОСТЫ



> 5 Upvotes = 1 ставка



>10 Upvotes = 2 ставки



>20 Upvotes = 4 ставки



>35 Upvotes = 6 ставок



>50 Upvotes = 8 кольев



>100 Upvotes = 10 колов







КОММЕНТАРИИ





>10 Upvotes = 1 ставка



>20 Upvotes = 2 ставки



>30 Upvotes = 4 ставки



50 Upvotes = 6 ставок



>100 Upvotes = 10 колов



Если ваш пост получает в разы больше репутации, ваши ставки будут обсуждаться отдельно, в зависимости от качества статьи

.

Хорошее знание языка является обязательным.

Все плохо реализованные видео/статьи не принимаются.





7. Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем не принимать вашу работу, если она не отвечает нашим требованиям.





Написать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):

—----------------------------------

#участвую



ник на Bitcointalk:

Ссылка на пост: Распределение токенов баунти-кампании:01. Facebook — 10%02. Twitter — 10%03. Подписная компания BitcoinTalk — 25%04. Баунти по переводам — 15%05. Youtube кампания — 40%ВЫ можете присоединиться к баунти-кампании в любое время.Выплата баунти вознаграждений будет происходить из расчета 1% от сделанных продаж.Минимальная оплата каждого действия (ставка) 1000 рублей СССР.Все СССP будут учтены и отправлены на ваш аккаунт на сайте cccp.money.1. Ваш Facebook аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money 3. Вступите в группу и поставьте странице лайк ( https://www.facebook.com/cccp.money/ ).4. Так же необходимо лайкнуть и поделиться как минимум 1 постом из группы за неделю. Это дает дополнительно 1 ставку.5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!1. Ваш Twitter аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу admin@cccp.money 3. Подписаться на официальный канал в Twitter https://twitter.com/cccp_money 4. Сделать лайк и ретвит по крайней мере 2х твитов в неделю.5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!1. Присоединиться к нашему телеграмм каналу https://t.me/cccpmoney Написать сообщение в этой теме со следующей информацией:—------------------------------------------#участвуюСсылка на ваш аккаунт в Facebook или TwitterИмя пользователя в Телеграмм—------------------------------------------1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member.2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу admin@cccp.money 3. Сделайте не менее 40 публикаций о бирже (без спама!).4. Запрещается иметь отрицательный балл доверия, прикрепленный к профилю участника.5. Ставки рассчитываются в зависимости от ранга участников:Hero/Legendary: 5 ставокSr. Member: 4 ставкиFull Member: 3 ставкиMember: 2 ставкиJr. Member: 1 ставкаНаписать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):—---------------------------------------------—#участвуюник на Bitcointalk:Ранк на форуме:Количество постов: (включая регистрационный пост)—------------------------------------------------Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!Мы предлагаем вознаграждение за перевод официальной темы СССР.money на BitcoinTalk, а так же за перевод для локальных форумов.1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money 3. Участник должен перевести официальную тему CCCP.money и баунти программу, а так же создать локальную тему на родном языке.Модерация топиков содержит два обязательных условия:1) Каждый зарегистрированный участник должен внести не менее 2х постов в неделю в его/ее локальную тему.2) В созданной теме участник должен отвечать на вопросы других пользователей, публиковать новости и полезную информацию о проекте.Пожалуйста, обратите внимание, что главный топик может быть изменен. В случае внесения каких-либо изменений в исходные ресурсы, переводчики должны связаться лично по электронной почте.После регистрации участия, пожалуйста, подождите, пока мы свяжемся с вами. Не начинайте перевод, прежде чем получите наши инструкции!Материал для перевода:Топик: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2536791.new#new Сайт: http://buy.cccp.money/ru Формат всех сообщений и документов должен быть сохранен.Неквалифицированные и неполные переводы и посты должны быть исключены из кампании.Всем участникам кампании будут предоставлены исходники.edited1 перевод темы объявления = 100 ставок1 перевод пресс-релиза = 150 ставок1 перевод сайта = 50 ставок1 перевод документа = 500 ставок1 пост от переводчика в переведенной теме объявления = 1 ставкаСпасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!1. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money 2. На канале должно быть не меньше 100 подписчиков, чтобы получить 1 ставку.Большее число подписчиков будет оцениваться следующим образом:4000 подписчиков — 2 ставки4000+ подписчиков/подписчиков каналов (блоги) будут предоставлены с 3 дополнительными ставками.3. Для получения дополнительных ставок для видеомейкеров:2000 просмотров видео CCCP и выше — 2 ставки,до 5000 просмотров — 3 ставкидо 10000 просмотров — 5 ставокболее 10000 просмотров — 6 ставок.4. За создание 1 видео вы получаете 1 ставку.Если вы можете создать больше видео/написать больше статей, этот параметр может обсуждаться индивидуально с каждым участником.5. Для написания статьи на таких форумах, как reddit и Steemit:- Вашему аккаунту должено быть не менее 1 месяца- В блогах необходимо добавить ссылку на cccp.money- Статья должна быть размещена в соответствующих subredits.ПОСТЫ> 5 Upvotes = 1 ставка>10 Upvotes = 2 ставки>20 Upvotes = 4 ставки>35 Upvotes = 6 ставок>50 Upvotes = 8 кольев>100 Upvotes = 10 коловКОММЕНТАРИИ>10 Upvotes = 1 ставка>20 Upvotes = 2 ставки>30 Upvotes = 4 ставки50 Upvotes = 6 ставок>100 Upvotes = 10 коловЕсли ваш пост получает в разы больше репутации, ваши ставки будут обсуждаться отдельно, в зависимости от качества статьиХорошее знание языка является обязательным.Все плохо реализованные видео/статьи не принимаются.7. Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем не принимать вашу работу, если она не отвечает нашим требованиям.Написать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):—----------------------------------#участвуюник на Bitcointalk:Ссылка на пост:

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