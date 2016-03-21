Официальные положения баунти-кампании криптофиатной биржи СССР.money. - Биржи криптовалют | MMGP
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Официальные положения баунти-кампании криптофиатной биржи СССР.money.

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Старый Вчера, 23:54
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.11.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Официальные положения баунти-кампании криптофиатной биржи СССР.money.
Распределение токенов баунти-кампании:
01. Facebook — 10%
02. Twitter — 10%
03. Подписная компания BitcoinTalk — 25%
04. Баунти по переводам — 15%
05. Youtube кампания — 40%

ВЫ можете присоединиться к баунти-кампании в любое время.
Выплата баунти вознаграждений будет происходить из расчета 1% от сделанных продаж.
Минимальная оплата каждого действия (ставка) 1000 рублей СССР.
Все СССP будут учтены и отправлены на ваш аккаунт на сайте cccp.money.


01. Facebook BOUNTY
1. Ваш Facebook аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.
2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money.
3. Вступите в группу и поставьте странице лайк (https://www.facebook.com/cccp.money/).
4. Так же необходимо лайкнуть и поделиться как минимум 1 постом из группы за неделю. Это дает дополнительно 1 ставку.
5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.

Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!

02. Twitter BOUNTY
1. Ваш Twitter аккаунт должен иметь не менее 300 подписчиков. В настройках приватности страница должна быть открыта.
2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу admin@cccp.money.
3. Подписаться на официальный канал в Twitter https://twitter.com/cccp_money .
4. Сделать лайк и ретвит по крайней мере 2х твитов в неделю.
5. Не допускается регистрация нескольких учетных записей, все связанные учетные записи не учитываются и будут удалены.
Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!

03. Telegram BOUNTY
1. Присоединиться к нашему телеграмм каналу https://t.me/cccpmoney
Написать сообщение в этой теме со следующей информацией:
—------------------------------------------
#участвую
Ссылка на ваш аккаунт в Facebook или Twitter
Имя пользователя в Телеграмм
—------------------------------------------

04. Подписная компания в BitcoinTalk
1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member.
2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почу admin@cccp.money.
3. Сделайте не менее 40 публикаций о бирже (без спама!).
4. Запрещается иметь отрицательный балл доверия, прикрепленный к профилю участника.
5. Ставки рассчитываются в зависимости от ранга участников:



Hero/Legendary: 5 ставок
Sr. Member: 4 ставки
Full Member: 3 ставки
Member: 2 ставки
Jr. Member: 1 ставка

Написать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):
—---------------------------------------------—
#участвую
ник на Bitcointalk:
Ранк на форуме:
Количество постов: (включая регистрационный пост)
—------------------------------------------------
Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!


05. Переводы в BitcoinTalk
Мы предлагаем вознаграждение за перевод официальной темы СССР.money на BitcoinTalk, а так же за перевод для локальных форумов.
1. Ваш ранк на форуме должен быть не менее Jr.Member
2. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money
3. Участник должен перевести официальную тему CCCP.money и баунти программу, а так же создать локальную тему на родном языке.

Модерация топиков содержит два обязательных условия:
1) Каждый зарегистрированный участник должен внести не менее 2х постов в неделю в его/ее локальную тему.
2) В созданной теме участник должен отвечать на вопросы других пользователей, публиковать новости и полезную информацию о проекте.
Пожалуйста, обратите внимание, что главный топик может быть изменен. В случае внесения каких-либо изменений в исходные ресурсы, переводчики должны связаться лично по электронной почте.

После регистрации участия, пожалуйста, подождите, пока мы свяжемся с вами. Не начинайте перевод, прежде чем получите наши инструкции!

Материал для перевода:
Топик: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2536791.new#new
Сайт: http://buy.cccp.money/ru

Формат всех сообщений и документов должен быть сохранен.
Неквалифицированные и неполные переводы и посты должны быть исключены из кампании.
Всем участникам кампании будут предоставлены исходники.
edited
1 перевод темы объявления = 100 ставок
1 перевод пресс-релиза = 150 ставок

1 перевод сайта = 50 ставок
1 перевод документа = 500 ставок
1 пост от переводчика в переведенной теме объявления = 1 ставка



Спасибо за Ваше участие в нашей баунти-кампании!


06. YouTube кампания
1. Зарегистрируйте свое участие, написав нам на почту admin@cccp.money.
2. На канале должно быть не меньше 100 подписчиков, чтобы получить 1 ставку.
Большее число подписчиков будет оцениваться следующим образом:
4000 подписчиков — 2 ставки
4000+ подписчиков/подписчиков каналов (блоги) будут предоставлены с 3 дополнительными ставками.

3. Для получения дополнительных ставок для видеомейкеров:
2000 просмотров видео CCCP и выше — 2 ставки,
до 5000 просмотров — 3 ставки
до 10000 просмотров — 5 ставок
более 10000 просмотров — 6 ставок.

4. За создание 1 видео вы получаете 1 ставку.
Если вы можете создать больше видео/написать больше статей, этот параметр может обсуждаться индивидуально с каждым участником.

5. Для написания статьи на таких форумах, как reddit и Steemit:
- Вашему аккаунту должено быть не менее 1 месяца

- В блогах необходимо добавить ссылку на cccp.money
- Статья должна быть размещена в соответствующих subredits.

ПОСТЫ

> 5 Upvotes = 1 ставка

>10 Upvotes = 2 ставки

>20 Upvotes = 4 ставки

>35 Upvotes = 6 ставок

>50 Upvotes = 8 кольев

>100 Upvotes = 10 колов



КОММЕНТАРИИ


>10 Upvotes = 1 ставка

>20 Upvotes = 2 ставки

>30 Upvotes = 4 ставки

50 Upvotes = 6 ставок

>100 Upvotes = 10 колов

Если ваш пост получает в разы больше репутации, ваши ставки будут обсуждаться отдельно, в зависимости от качества статьи
.
Хорошее знание языка является обязательным.
Все плохо реализованные видео/статьи не принимаются.


7. Пожалуйста, обратите внимание, что мы можем не принимать вашу работу, если она не отвечает нашим требованиям.


Написать сообщение в этой теме со следующей информацией (незабудьте указать #участвую):
—----------------------------------
#участвую

ник на Bitcointalk:
Ссылка на пост:
__________________
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cccpmoney вне форума  
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