Украинский стартап bNesis в сфере fintech привлек 400 тыс. евро - Горячие новости | MMGP
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Украинский стартап bNesis в сфере fintech привлек 400 тыс. евро

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Украинский стартап bNesis в сфере fintech привлек 400 тыс. евро

Инвестиции поступили от польских фондов bValue и SpeedUp Group, которые получили миноритарную долю в проекте, позволяющем анализировать кредитоспособность заемщиков.

Стартап bNesis основали Дмитрий Норенко (СЕО) и Денис Кирин (СТО). Проект направлен на упрощение процесса анализа кредитоспособности заемщика для банков. Разработанная стартаперами система анализирует данные о клиенте из различных источников (банковские, e-commerce, бюро кредитных историй, соцмедиа) с помощью разных скоринговых сервисов. Положительным моментом для банков является то, что платформа bNesis не имеет доступа к пользовательским данным.


Команда bNesis

Нынешние инвесторы познакомились с украинским проектом в ходе акселерационной программы польского Alior Bank, где команда bNesis получила грант на 45 тыс. евро. Тогда одним из организаторов программы выступал фонд SpeedUp Group.

Знакомство с фондом bValue состоялось на хакатоне банка BGZ BNP Paribas, где одним из членов жюри был партнер фонда bValue.

Команда bNesis состоит из 10 человек, 8 из которых – это разработчики, которые работают из офиса в Украине. Для ускорения развития сервиса стартап планирует нанять еще пятерых инженеров.

Сейчас команда bNesis работает над запуском пилотных проектов по внедрению своего решения в ряде банков, среди которых польские BGZ BNP Paribas, Alior Bank, ING, венгерские OTP и MKB Bank, индийский YES Bank.

В Украине стартап ведет переговоры о сотрудничестве с «УкрСиббанком» и «Альфа-Банком».


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