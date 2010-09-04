Украинские банки вернутся к прибыльности в 2018 году — Fitch - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Международное рейтинговое агентство Fitch сделало прогноз для украинских банков. В агентстве Fitch считают, что банковский сектор Украины может вернуться к прибыльной деятельности в 2018 году, хотя все еще большие расходы на финансирование и на обесценение (активов) наряду со слабым ростом кредитов будут продолжать сдерживать любые улучшения.
Fitch отмечает, что рентабельность украинских банков ниже, чем в других странах СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Тем не менее, рост кредитного портфеля в следующем году, вероятно, будет только в нескольких сегментах.
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