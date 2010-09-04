Депозитные ставки в 2018: в какой валюте хранить деньги - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Депозитные ставки в 2018: в какой валюте хранить деньги

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Депозитные ставки в 2018: в какой валюте хранить деньги

Эксперты спрогнозировали, как будут меняться процентные ставки по депозитам в 2018 году. В следующем году украинские банки не только не планируют снижать ставки, но и готовы предложить населению более выгодные депозиты в гривне — ставки вырастут вслед за инфляцией. Ожидается, что в следующем году она составит не менее 10%.

По данным НБУ, украинский индекс ставок по гривневым депозитам физлиц на 12 месяцев составляет 14,19% годовых. Председатель правления «Пиреус Банк» Сергей Наумов, предположил, что в 2018 ставки по ним могут вырасти до 15-17% годовых.

Впрочем, повышать доходность вкладов в гривне будут только те банки, которые соперничают за ресурсы. Таким мнением поделился директор по рискам «Идея Банк».
При этом, доходность валютных вкладов будет снижаться – у банков нет недостатка в валюте.


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