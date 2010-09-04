Еще одна украинская торговая сеть внедряет кассы самообслуживания - Новости платежных систем | MMGP

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Еще одна украинская торговая сеть внедряет кассы самообслуживания

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Еще одна украинская торговая сеть внедряет кассы самообслуживания

Кассы самообслуживания позволят существенно сократить очереди в супермаркетах. Давно используемая в иностранных и некоторых украинских розничных сетях технология self-checkout теперь доступна и для покупателей сети NOVUS. Первые кассы самообслуживания в сети недавно были установлены в одном из крупнейших магазинов ритейлера – гипермаркете на ул. Здолбуновской, 7-Г в Киеве. В планах компании установить кассы самообслуживания еще в 14 магазинах сети.

На этих кассах покупатель может самостоятельно сканировать выбранные товары, упаковывать покупки и оплачивать их удобным для него способом.


После сканирования товаров и оплаты покупки, терминал выдает чек и сдачу.





В зале с терминалами постоянно работает несколько консультантов, которые готовы подробно рассказать о работе услуги. Впрочем, разобраться в нюансах использования касс не сложно и самостоятельно. Терминалы оборудованы электронным каталогом с простым меню. Все товары указаны с фотографиями, что значительно упрощает поиск. Необходимые для использования касс действия прописаны на экране. Кроме того, терминалы оснащены голосовыми и видео-подсказками.

В компании считают, что такая опция будет максимально удобной для тех, кто хочет купить небольшое количество товаров и не стоять в очереди. Впрочем, уже в первые дни работы нового сервиса многие клиенты использовали терминалы самообслуживания даже несмотря на отсутствие очередей на обычных кассах.


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