Raiffeisen Pay: в Украине заработал еще один мобильный кошелек - Новости платежных систем | MMGP
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Raiffeisen Pay: в Украине заработал еще один мобильный кошелек

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Raiffeisen Pay: в Украине заработал еще один мобильный кошелек

С помощью Raiffeisen Pay можно расплачиваться касанием мобильного. Клиенты Райффайзен Банка Аваль – держатели карт Visa — теперь смогут совершать платежи с помощью мобильного кошелька Raiffeisen Pay.

Платежные карты клиента будут доступны прямо в смартфоне, а для оплаты покупок достаточно будет коснутся мобильным телефоном платежного терминала с поддержкой NFC.

Чтоб воспользоваться сервисом, нужно:

загрузить приложение из Play Market;
войти в систему, воспользовавшись своим логином и паролем для «Райффайзен Онлайн». Все карты Visa, доступные для осуществления бесконтактных платежей, автоматически синхронизируются с Raiffeisen Pay. После этого можно использовать смартфон для оплаты покупок.

Разработчики Raiffeisen Pay утверждают, что использовать приложение безопасно: все расчеты возможны только при условии введения ПИН-кода или же должны быть подтверждены отпечатком пальца (если данная функция есть в смартфоне). Все данные карт зашифрованы и защищены от посторонних.

Отметим, что Raiffeisen Pаy может быть установлен на смартфоны со встроенным модулем NFC, функционирующие под управлением ОС Android версии 4.4 и выше.

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новости, платежная система
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