Binance после 143 дней запуска входит в тройку лучших криптовалютных бирж - Горячие новости криптовалют | MMGP

Платформа Binance на coinmarketcap.com переместилась на несколько мест вверх с момента ее создания и вошла в топ 3 криптовалютных бирж в мире. В экосистеме криптовалют это чудо состоялось всего через 143 дня и произошло после того, как платформа зарегистрировала 24-часовой объем торгов около $826,56 млн.
Биржа Binance была основана в июле 2017 года. С тех пор платформа зарекомендовала себя, как одна из лучших 24-часовых торговых криптовалютных экосистем. За последние 3 месяца Binance создала торговлю с разными криптовалютами, включая ETH, биткоин, USDT и BNB.
Компания Binance создала механизм обмена, который способный ежегодно выполнять 1,4 млн. обменных заказов. В любое время на платформе может разместиться 20 млн. пользователей. Обслуживание клиентов не имеет аналогов для любой другой отрасли. Пока есть поддержка на английском и китайском языках. Платформа находится на своем подъеме и может полностью захватить рынок.
Binance имеет свою собственную криптовалюту BNB, которая была создана еще при ICO. Теперь держатели монет имеют шанс получить ценные активы. Платформа продолжает выделять 20% прибыли за каждый квартал, чтобы выкупить свои токены по текущей рыночной цене. Это будет продолжаться до тех пор, пока половина токенов, составляющая 50 млн из 100 млн. полностью не будут погашены. В результате BNB будет более стабильный и со временем его ценность возрастет.
Путь выкупа токенов начался в первом квартале в сентябре 2017 года. Binance в общей сложности погасил 986 тыс. токенов.
Одна материнская плата может обслуживать всю экосистему Binance. BNB - это мощная криптовалюта, которая поставляется с различными утилитами. Некоторые из вариантов использования криптовалюты BNB:
• Она используется участниками в качестве валюты для оплаты биржевых платежей. 50% скидка в первый год использования;
• Она также используется участниками для инвестиций в экосистему Launchpad Binance;
• Binance также используется, как информационная платформа для рекламы и BNB используется для оплаты всего этого.
Биржа Binance продвигается вперед с лучшими вариантами обмена, торговли.
Перевод специально для mmgp.ru