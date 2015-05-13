Jibrel Network и Bitcoin Suisse объявляют о сотрудничестве - Новости криптовалют | MMGP
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Jibrel Network и Bitcoin Suisse объявляют о сотрудничестве

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Jibrel Network и Bitcoin Suisse объявляют о сотрудничестве

Представители Jibrel Network, позволяющий организациям токенизировать традиционные активы через смарт-токены CryDR, сегодня объявили о сотрудничестве с Bitcoin Suisse, провайдером услуг в сфере криптоактивов, брокером и управляющим частными активами. Данное сотрудничество позволит традиционным и институциональным инвесторам участвовать в продаже токенов Jibrel Network.

Bitcoin Suisse позволит участником быстро и безопасно купить токен JNT с использованием USD, GBP, EUR, DKK, SGD, а также Bitcoin и Ethereum.
Bitcoin Suisse считается золотым стандартом в криптоиндустрии, когда речь идет о соблюдении KYC/AML, а также о безопасности и сохранности капитала, - сказал Талал Таббаа, один из основателей Jibrel Network. Сотрудничать с Bitcoin Suisse - это была наша цель. Во время моего первого визита в Цуг мне повезло встретиться с командой Bitcoin Suisse, и я был поражен их профессионализмом и широким пониманием тонкостей этой отрасли, - добавил он.
Bitcoin Suisse с особой осторожностью проверяет проекты. Jibrel Network это то, что нужно и мы очень рады сотрудничать с ними, - прокомментировал Николая Остера, генеральный директор Bitcoin Suisse.
Напомню, что Jibrel Network позволят пользователям осуществлять денежные переводы, глобальные платежи, а также торговые операции и криптохеджирование. Стратегическое партнерство с Bitcoin Suisse - это последний шаг Jibrel Network для разработки целостной и совместимой банковской платформы, которая легко интегрируется с существующими финансовыми решениями и их устаревшими системами.

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Метки
bitcoin, cryptocurrency, ico, криптовалюта, токены
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