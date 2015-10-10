В России эксперты начинают предупреждать о коррекции биткойна вниз - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В России эксперты начинают предупреждать о коррекции биткойна вниз





Биткойн в последние дни действительно показывает просто огромную волатильность. Так по состоянию на 7 часов вечера по Москве, в четверг, 7 декабря 2017 года, на сервисе Coinmarketcap системой было зафиксировано достижение нового уровня в 16 394 долл. США за одну единицу этой криптовалюты, общая капитализация битка подбирается уже к 300 млрд долл. США.



Конечно, многие эксперты на этом рынке сейчас спешат комментировать эту ситуацию при этом окрыляя одних пользователей этой криптовалюты и подрубая крылышки другим в зависимости от того, что каждый человек сам уже запланировал сделать с этой криптовалютой - продать или наоборот, еще докупить какие-то её количество.



Среди комментирующих не стал и исключением г-н Владимир Смеркис, который является руководителем "The Token Fund" - российского фонда занимающегося на профессиональной основе инвестированием в крипту и в биткойн, в том числе. По его словам теперь он ждёт 40% падение курса биткойна и он говорит, что рынок сейчас сильно накалился и даже перегрелся. Каждый день биткойн гигантскими темпами идёт вверх, а большинство альткоинов падает. Однако все ждут объявленных ранее американских фьючерсов на биткойны и как уже известно в это воскресенье их запустит первыми Чикагская биржа опционов (СВОЕ), ну а через неделю после этого, 18 декабря фьючерсы на биткойн стартуют на Чикагской товарной бирже (СМЕ).



Понятно, что после 10 декабря этот вопрос, а именно криптовалюты и их курсы, в свои руки начнут брать профессиональные трейдеры, а деньги начнут поступать из ведущих хедж-фондов Америки. Сами фьючерсы дадут трейдерам возможность зарабатывать не только на росте курса биткойна, но и на шортах, то есть коротких позициях продажи. Кстати, шортить биткойн сейчас логично и оправданно, поскольку он уже практически перегрет и как тут не заработать?



Кроме того, негатив на рынок может принести ситуация с биткойн-биржей Bitfinex и криптовалютой Tether, которая привязана к доллару США.Также сейчас идёт тестирование новой версии сети Lightning, что также может негативно отразится на курсе биткойна. Все эти факторы в итоге могут привести к глубокой и резкой коррекции вниз в районе 40% - до $11 000 за единицу биткойна, а может даже и ниже. Такое вот личное мнение человека, который на профессиональной основе сейчас занимается рынком криптовалют, причём в России.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a297fa72def9 Биткойн в последние дни действительно показывает просто огромную волатильность. Так по состоянию на 7 часов вечера по Москве, в четверг, 7 декабря 2017 года, на сервисе Coinmarketcap системой было зафиксировано достижение нового уровня в 16 394 долл. США за одну единицу этой криптовалюты, общая капитализация битка подбирается уже к 300 млрд долл. США.Конечно, многие эксперты на этом рынке сейчас спешат комментировать эту ситуацию при этом окрыляя одних пользователей этой криптовалюты и подрубая крылышки другим в зависимости от того, что каждый человек сам уже запланировал сделать с этой криптовалютой - продать или наоборот, еще докупить какие-то её количество.Среди комментирующих не стал и исключением г-н Владимир Смеркис, который является руководителем "The Token Fund" - российского фонда занимающегося на профессиональной основе инвестированием в крипту и в биткойн, в том числе. По его словам теперь он ждёт 40% падение курса биткойна и он говорит, что рынок сейчас сильно накалился и даже перегрелся. Каждый день биткойн гигантскими темпами идёт вверх, а большинство альткоинов падает. Однако все ждут объявленных ранее американских фьючерсов на биткойны и как уже известно в это воскресенье их запустит первыми Чикагская биржа опционов (СВОЕ), ну а через неделю после этого, 18 декабря фьючерсы на биткойн стартуют на Чикагской товарной бирже (СМЕ).Понятно, что после 10 декабря этот вопрос, а именно криптовалюты и их курсы, в свои руки начнут брать профессиональные трейдеры, а деньги начнут поступать из ведущих хедж-фондов Америки. Сами фьючерсы дадут трейдерам возможность зарабатывать не только на росте курса биткойна, но и на шортах, то есть коротких позициях продажи. Кстати, шортить биткойн сейчас логично и оправданно, поскольку он уже практически перегрет и как тут не заработать?Кроме того, негатив на рынок может принести ситуация с биткойн-биржей Bitfinex и криптовалютой Tether, которая привязана к доллару США.Также сейчас идёт тестирование новой версии сети Lightning, что также может негативно отразится на курсе биткойна. Все эти факторы в итоге могут привести к глубокой и резкой коррекции вниз в районе 40% - до $11 000 за единицу биткойна, а может даже и ниже. Такое вот личное мнение человека, который на профессиональной основе сейчас занимается рынком криптовалют, причём в России.Специально для mmgp.ru

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