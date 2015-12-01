Интересное о рынке криптовалют - Биржа криптовалют Cryptex.net | MMGP

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Регистрация: 21.10.2017 Сообщений: 2 Поблагодарили: 2 раз УГ: 0 КП: 0.000

Интересное о рынке криптовалют Биткоины, которые не вернуть





Драгоценные слитки опускаются на дно моря, бумажные банкноты сгорают в пожарах, а биткоины пропадают в интернете навсегда. Когда к 2140 году будут добыты все 21 миллион биткоинов, в фактическом обороте их окажется гораздо меньше.



Утеря адреса, пароля, программные сбои, физические повреждения компьютера, смерть владельца кошелька – все это причины, по которым некоторая часть биткоинов уже никогда не вернется в оборот. Иногда по невнимательности люди отправляют биткоин-переводы на неверный адрес, который уже давно неактивен, и в этом случае монеты также можно считать навсегда утерянными. От ошибок не застрахованы даже опытные держатели криптовалюты. Например, в 2011 году польская биржа Bitomat потеряла ключи от 17000 биткоинов из-за неудачного перезапуска сервера. Досады можно было избежать, если бы сотрудники фирмы позаботились о создании резервной копии, но по какой-то причине они этого не сделали. Потерянные биткоины по-прежнему остаются в цепочке блоков точно так же, как и любые другие добытые монеты. Отличие в том, что потерянные остаются бездействующими навсегда, потому что ни у кого нет секретного ключа, который дал бы к ним доступ.



По свежим данным от Chainalysis, компании, специализирующейся на исследованиях в области киберпреступлений, исчезнувшими считаются 3,79 миллиона монет. Выводы основываются на эмпирическом анализе цепи блокчейн, где записаны все транзакции, и на сегментировании биткоин-рынка в зависимости от давности транзакций. При анализе некоторых сегментов компанией применялась статистическая выборка для определения утраченной денежной суммы. При этом 2% от общего количества исчезнувших биткоинов удалось вычислить по сообщениям на интернет-форумах, где пользователи обсуждали случаи потери доступа к кошелькам.



Главные инструменты анализа Chainalysis держатся в секрете, но пресс-секретарь поделился некоторыми сведениями о том, как компания предполагает, какие биткоины можно посчитать утерянными, а какие нет. Важным моментом в исследовании стал июльский хардфорк, который привел к возникновению клона оригинального биткоина (BTC), известного как Bitcoin Cash (BCH). Это событие вынудило некоторых неактивных владельцев криптовалюты совершить переводы, что тут же было зафиксировано наблюдателями. И в результате некоторое количество кошельков, активности на которых не было замечено ранее в течение долгого времени, перешли в ряд активных. Это помогло Chainalysis выделить особую категорию держателей криптовалюты, которые не проявляют интереса к инвестициям и оплате покупок цифровыми деньгами.



Многих интересует, что стало с биткоинами Сатоши Накамото, таинственного создателя криптовалюты, о котором с 2011 года ничего не было слышно. Пресс-служба Chainalysis утверждает, что на кошельках, связанных с господином Накамото, числится около 1 миллиона биткоинов. По сегодняшнему курсу это невероятная сумма денег. Тем не менее, есть предположение, что часть этих монет, добытая в самом начале биткоин-истории, утрачена. Это весьма интересное предположение. Проверить его истинность сложно, и если оно окажется неверным, на крипторынок в один момент может влиться огромное количество новых, ранее неактивных монет.

Биткоины будут теряться и в дальнейшем, но это будет происходить реже, поскольку сегодня люди гораздо бережнее относятся к ценной валюте: стоимость биткоина на 07 декабря 2017 составляет $14,590.