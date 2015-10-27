Digithereum - digithereum.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Digithereum - digithereum.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 9,165
Благодарностей: 1,083
УГ: 30
КП: 0.008
Digithereum - digithereum.com
Я не админ!

Начало: 07/12/2017

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Около:
Компания Digithereum управляла сотрудничествоми лучших трейдеров и стратегически финансовых аналитиков. Инвестируя криптовалюты в фонд Digithereum, наши партнеры смогут получать ежемесячную прибыль до 300% в год. С нашей командой ваши средства получат гораздо большую ценность, даже если вы просто начинающий инвестор. Забудьте о скудной накопительной заинтересованности в банках. С компанией Digithereum вы будете чувствовать себя свободнее, потому что наши условия партнерства так же просты, как пирог.

*Ежемесячные бонусы с биржи

60% ваших инвестиций отправляется в Digithereum cryptocurrency fund. Благодаря этому фонду наши опытные трейдеры зарабатывают основную часть ваших прибылей на биржах cryptocurrency. Мы отслеживаем любые резонансы, которые могут повлиять на колебания криптоконверсий: контролировать, анализировать, ждать и действовать. Две трети денег из этого фонда ведется за криптотермины с капитализацией более 1 миллиарда долларов. Остальное работает с многообещающим альткойном. Эта стратегия приносит компании от 50% до 100% от ежемесячной прибыли.

Разделить кусок на «Единорога»

30% ваших инвестиций являются долгосрочными, мы определяем наиболее перспективные стартапы ico с большим потенциалом и размещаем ваши инвестиции в них. Фонд многотысячной группировки потенциально готов принести фантастические десятки тысяч процентов прибыли, которые будут уверенно покрывать все возможные потери предыдущих периодов. Поэтому наши разведчики постоянно ищут «Единороги» - высокотехнологичные стартапы ico, капитализация которых может превышать 1 миллиард долларов.

Мы всегда готовы к большему

10% ваших инвестиций зарезервированы в качестве финансовой подушки безопасности. Эти средства используются только в случаях крайней необходимости. Например, чтобы грамотно реагировать на резкое изменение на рынке. Резервный фонд - это наше общее страхование, которое используется редко, но чрезвычайно эффективно.

Чертеж:
От 16% до 24% в месяц

Реферальная комиссия:
Многоуровневый доход
Следующий уровень дохода основан на партнерской программе, когда для каждой успешной транзакции вашего или вашего партнера вы получаете отличный комиссионный процент.

Процент начислений зависит от уровня партнера, который он получает от своего дохода от структуры. Есть 10 уровней. Когда партнер приглашает 2 клиентов, которые размещают по 2500 долларов каждый, доход от структуры составит 5000 долларов США; это делает вас партнером 2-го уровня и позволяет получать 8% транзакций личных агентов.
Переход на следующий уровень

Партнер может получить не более 50% дохода, необходимого для перехода на новый уровень из каждой ветки. Например: требуемый доход для перехода на 4-й уровень составляет 100 000 долларов США. У партнера есть 2 активные структуры, которые уже достигли третьего уровня. Один из этих двух филиалов составляет 70 000 долларов, другой - 30 000 долларов. Партнер получает только 50 000 долларов США (50% от 100 000 долларов США - необходимый доход 4-го уровня) от первого филиала и 30 000 долларов США от второго. Таким образом, для достижения 4-го уровня ему необходимо либо разработать третью структуру, которая даст недостающие 20 000 долларов, либо развить более слабую ветвь, либо закрыть недостающий доход при личных продажах, но он не сможет получить больше доходов от первой структуры , до перехода на следующий уровень.
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Начисление процентов
Партнер получает комиссионные сборы в качестве разницы между его процентом и процентом агента, совершившего личную продажу. То есть, если партнер 2-го уровня приглашает клиента, внесшего депозит в размере 10 000 долларов, ему начисляется 8%, т.е. 800 $, в то же время более высокое распределение структуры будет выглядеть так: партнер 4-го уровня получает 11,5-8 = 3,5% от суммы транзакции, то есть 350 долларов США, партнер 6-го уровня получает 14-11,5 = 2, 5% = 250 долларов США, на 8-м уровне партнер получает 15,5-14 = 1,5% = 150 долларов США.
Дополнительное вознаграждение
Достигнув 3-го уровня, лидер начинает получать ежемесячное вознаграждение в дополнение к комиссионным сборам за партнерскую программу. Это зависит непосредственно от ежемесячного дохода от структуры и начисляется в соответствии с таблицей.

Да,% вознаграждений становится ниже на каждом уровне, но мы можем заключить, сколько суммы вырастут с учетом увеличения доходности структуры.

Существуют определенные ограничения на расчеты вознаграждения: партнер не получает вознаграждение от филиала, которое обеспечивает доход в размере 50 и более процентов, чем все остальные филиалы вместе. Например, партнер находится на четвертом уровне и имеет 5 активных ветвей в первой строке. 1-й из них составил 20 000 долларов дохода, а остальные 4 филиала - 4 200 долларов США каждый, что составляет 16 800 долларов США; это означает, что он получает вознаграждение в размере 4,8% от 16 800 долларов США. Если бы первый филиал предоставил доход в размере 16 000 долл. США, ему было бы присвоено 4,8% от 32 800 долл. США.

Итак, чем лучше все элементы структуры работают, тем выше ваше вознаграждение.

Платежные процессоры:
Bitcoin, litecoin, dashcoin and ethereum

Минимальный депозит:
$50

Минимальный вывод средств:
$15

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Пользовательский скрипт
Уникальный дизайн

Наш депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.00644000
Coinpayment Hash: CPBL6QHVV899VJU4RVIUJGVK7O
----------------------------------------------------------------------------------------

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