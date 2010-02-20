Обзор "асика" для майнинга Bitcoin - Antminer U3 - Майнинг (mining) | MMGP
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Обзор "асика" для майнинга Bitcoin - Antminer U3

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Обзор "асика" для майнинга Bitcoin - Antminer U3
Antminer U3 – достаточно производительный, компактный и энергоэффективный ASIC майнер для добычи криптовалют на алгоритме SHA-256, прежде всего, Bitcoin. Выпущен компанией «Bitmain», одним из ведущих производителей оборудования для промышленного майнинга криптовалют. Отличается достаточно высокой производительностью и улучшенной энергоэффективностью в сравнении с предыдущими моделями. Выполнен в довольно привлекательном компактном дизайне. Майнер Antminer U3, в отличие от большинства других продуктов компании «Bitmain», позиционируется как устройство скорее для домашнего майнинга, чем промышленного.


Antminer U3 – обзор технических характеристик

Данное устройство нельзя назвать инновационным решением от компании «Bitmain», поскольку ранее майнер уже выпускался, но затем его продажи были прекращены. Не так давно снова было запущено производство данной модели без особых конструктивных изменений. Ключевое отличие от выпускаемой ранее модели заключается в энергопотреблении.

Стоимость устройства отличается у разных продавцов. Официальная цена составляет $56. Но на рынке можно найти как более доступные предложения, так и варианты подороже. Майнер Antminer U3 обладает производительностью в 63 гигахэша в секунду. При этом производитель заявляет энергопотребление на уровне 1 Вт за 1 гхш/сек. В то же время, как отмечают владельцы устройства, при настройке на максимальную производительность майнер не потребляет более 55 Вт, что является положительным качеством. Вес майнера составляет 1,4 кг. В основе устройства лежит 4 чипа серии BM1382, произведенных по 28-нанометровому техпроцессу.

В комплекте с Antminer U3 поставляется блок питания и USB кабель, что еще раз подтверждает ориентацию устройства на домашнее использование. Для обеспечения питанием можно использовать и другой блок, выдающий 12 В и 6 А. Для этого асика не нужно оборудовать отдельное помещение, поскольку он отличается очень компактными габаритами и низким уровнем шума. Шум в процессе работы находится на уровне 25 Дб при окружающей температуре 25°С. Но, и по производительности он значительно уступает моделям для промышленной добычи криптовалют.

Настройка Antminer U3

Майнер настраивается очень просто. Для этого необходимо загрузить и установить на компьютер 2 программы: Zadig и cgminer. Далее следует подключить майнер к блоку питания и к компьютеру через USB кабель. В программе Zadig выберите подключенное устройство и кликните «Replace Driver».


На этом установка и настройка устройства завершена. Непосредственно майнинг осуществляется через программу cgminer. Настройку программы следует производить, согласно актуальным инструкциям от разработчика и требованиям выбранного вами майнингового пула.

С помощью команд cgminer можно самостоятельно настраивать производительность майнера, что, соответственно, будет влиять на энергопотребление. Благодаря этому, можно добиться оптимальной работы в плане доходности на 1 кВт затраченной электроэнергии. Настройка позволяет повысить производительность добычи, однако, это приведет к заметному росту энергопотребления и увеличению уровня шума. Причем, чем значительнее пользователь увеличивает производительность, тем ниже эффективность, с точки зрения Гхш/сек на 1 кВт.


Antminer U3 – обзор доходности и окупаемости

Так, как данный ASIC майнер рассчитан на домашнее использование, он не отличается высокой доходностью, но является вполне приемлемым решением при своей стоимости. Доходность и срок окупаемости устройства зависит, прежде всего, от курса Bitcoin, текущей сложности добычи и стоимости электроэнергии. На 6 декабря 2017 года курс Bitcoin колеблется в пределах $13000. Для расчета доходности возьмем среднюю стоимость электроэнергии по московскому региону в $0,09. При производительности в 63 Гхш/сек за сутки работы майнер будет добывать 0.00001 BTC, что по актуальному курсу соответствует примерно $0,15. За вычетом стоимости электроэнергии доход за сутки работы составит $0,03, соответственно, $0,9 в месяц и $11 в год. При официальной цене в $56 покупка окупится за более, чем 62 месяца. Показатели далеко не утешительные, что связано с заметно возросшей сложностью добычи Bitcoin за последнее время. На момент выхода на рынок майнер показывал, куда большую, доходность и окупался менее, чем за год.
Цитата:
На данный же момент покупку Antminer U3 нельзя назвать лучшим вложением средств. К тому же, сложность майнинга продолжает расти, соответственно, в дальнейшем доходность будет падать.
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