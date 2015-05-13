Биржа Huobi возвращается на рынок - Новости криптовалют | MMGP

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Биржа Huobi возвращается на рынок

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Биржа Huobi возвращается на рынок

Из-за того, что биткоин практически ежедневно обновляет исторический максимум, китайской сообщество чувствует себя неважно. После запрета ICO китайское правительство закрыла все криптовалютные биржи, фактически убив цену биткоина.

Huobi является самой крупной жертвой такого вот разгона. Основанная в Пекине в 2013 году, Huobi на ранних этапах очень сильно доминировала на рынке. Объем торговых операций по биткоину составлял почти 60% от общего объема, в основном благодаря нулевому комиссионному сбору и маржинальной торговли.

В конце сентября 2017 года Huobi наряду с другими криптобиржами прекратил торговлю для местных трейдеров, следуя директивам правительства, направленным против спекулятивных инвестиционных инструментов. В последующие месяцы представитель Huobi отклонил многочисленные запросы от Quartz, сославшись на деликатность обсуждения бизнес-планов компании.

Сегодня Huobi объявила о своем возвращении и о планах на будущее.

В начале 2018 года биржа запустит две биржи в Японии в сотрудничестве с японской финансовой группой SBI. Huobi станет первой китайской компанией, которая начнет централизованную работу и позволит торговать криптовалютой после столь громкого разгона китайским правительством.

SBI, ранее являвшаяся дочерней компанией Softbank, один из первых, кто получил лицензию на проведение операций по обмену криптовалютами японским финансовым контролером в сентябре. Сотрудничество с Huobi также включает обмен акций: SBI приобретает 30% акций японского Huobi и 10% акций южнокорейского Huobi. В свою очередь, Huobi приобретает 30% акций SBI Virtual Currencies, дочерней компании SBI.

Стоит отметить, что биржа Huobi насчитывает 1.65 млн учетных записей пользователей и ежедневно фиксировал транзакции на сумму более 30 млрд юаней (4.5 млрд долларов). Huobi также управляет P2P-биржей в Гонконге, которая поддерживает крипто-фиатные транзакции.

OKCoin, еще одна ведущая китайская криптобиржа, планирует запустить несколько платформ в Японии и Южной Корее через партнерские отношения с местными компаниями, сказал представитель компании Quartz.

По словам Ду Джун, основателя японской венчурной компании Node Capital, ориентированная на блокчейн-стартапы, около 30 китайских бирж или почти половина от общего числа, перенесли свои платформы за рубеж после запрета китайским правительством.
Это начало, - говорит Ду Джун, который стал соучредителем Huobi. Эта индустрия не рухнет из-за одной страны, и я не думаю, что хорошая биржа потеряет позиции из-за одного запрета. Шесть миллиардов человек всегда лучше 1,3 миллиарда человек, - добавил он.
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Метки
huobi обсуждение, huobi отзывы, биржа криптовалют, торговля
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