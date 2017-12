PEGACORN LTD - pegacorn.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

myhyipsnet Профессионал

PEGACORN LTD - pegacorn.biz Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 07/12/2017



языки: EN



Новый проект: PEGACORN LTD

Я не админ!





Описание программы

Цитата: At PEGACORN LTD, we are committed to exceptional standards of corporate responsibility. We believe everything we do must benefit our stakeholders: from clients, employees and shareholders to the environment and our wider communities. Through corporate giving, volunteering and the use of sustainable practices in our businesses and decision-making, we work to improve the quality of life of people in our cities and neighborhoods.



For more than 5 years, we've been helping investors, big and small, formulate and implement investment plans, for their needs. You can access the same investment approach as some of the world's largest investors. Our ability to fulfill our purpose of improving financial security for people hinges on the quality of our human capital and our ability to provide appropriate solutions to a diverse group of customers. Перевод с Google: (RU)

Цитата: В PEGACORN LTD мы привержены исключительным стандартам корпоративной ответственности. Мы считаем, что все, что мы делаем, должно приносить пользу нашим заинтересованным сторонам: от клиентов, сотрудников и акционеров до окружающей среды и наших более широких сообществ. Благодаря корпоративному предоставлению, добровольчеству и использованию устойчивой практики в нашем бизнесе и принятии решений мы работаем над улучшением качества жизни людей в наших городах и районах.



Уже более 5 лет мы помогаем инвесторам, крупным и малым, разрабатывать и реализовывать инвестиционные планы, для их нужд. Вы можете получить доступ к такому же инвестиционному подходу, что и некоторые из крупнейших в мире инвесторов. Наша способность выполнять нашу задачу по улучшению финансовой безопасности для людей зависит от качества нашего человеческого капитала и нашей способности предоставлять соответствующие решения для разнообразной группы клиентов.

+ Планы: Цитата: 4.4% DAILY FOR 35 DAYS

Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$10000

* Реф. программа: 7/2/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR SSL - GeoTrust EV SSL CA - G4

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-08-02 - Expires on 2018-08-01 - Updated on 2017-08-02

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 500 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U16176605. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to PEGACORN LTD User MYHYIPSNET.. Date: 16:38 07.12.17. Batch: 197649216.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

