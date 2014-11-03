А с какой стороны кусать или с чего начинать своё просвещение в теме криптовалют? - Криптовалюта для новичков | MMGP
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А с какой стороны кусать или с чего начинать своё просвещение в теме криптовалют?

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Обсуждаем в разделе основы работы с криптовалютами, с чего начинать изучение, как не потерять деньги новичку и другие вопросы от начинающих.
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А с какой стороны кусать или с чего начинать своё просвещение в теме криптовалют?
Здравствуй, читатель!

Если ты заинтересовался этой статьёй, позволь организовать тебе экскурсию по форуму MMGP.ru и подсказать, с какой стороны начинать откусывать кусочки ценнейшей информации о рынке цифровых монет. Благо, на ресурсе уже много полезного материала накопилось. Осталось только отыскать своё «начало» и присоединиться к почитателям лучших криптовалют.

Форум о криптовалютах


Так как сайт MMGP.ru совмещает сразу несколько форумов, бродить нигде не будем, а сразу отправимся в Форум о криптовалютах и, первым делом поинтересуемся статьями из разделов «Криптовалюта для новичков», «ICO - общие вопросы» и «Инвестирование в криптовалюты». Также рекомендую прочитать материал с первых страниц раздела «Криптовалюты: общий форум», так как там тоже хватает теоретического материала.





Отлично! Теперь тебе, дорогой читатель, стало понятно, из каких составных частей состоит рынок криптовалюты онлайн. Пришло время определиться, где ты желаешь поучаствовать, раскрыть, так сказать, свои новые таланты и себе присоединиться к цифровой кормушке.

Трейдинг


Азартных пользователей, желающих и себе заняться спекуляцией инновационными активами, приглашаю в раздел «Биржи криптовалют», чтобы узнать о существующих платформах, почитать аналитику и получить ответы на возникшие вопросы. Для вас полезными также станут разделы «Новости криптовалют» и «Электронные платежные системы», чтобы своевременно отслеживать важные новости и корректировать куплю-продажу относительно курса криптовалют онлайн в реальном времени, да выбрать подходящие варианты вывода заработка и пополнения счетов.

Майнинг


Кому из вас, читатели, больше по душе с различными программами работать да всякую аппаратуру настраивать, тому интересней будет тусоваться в разделах «Майнинг (mining)» и «Заработок Криптовалют». Здесь собрано много познавательного материала, посвященного добыче цифровых монет. Многие пользователи в этих разделах не просто железо обсуждают, но и своими наработками делятся, на вопросы отвечают.

Инвестирование в криптовалюту


Если же кто-то из вас, уважаемые читатели, желает подобрать современный актив для получения дополнительной прибыли, можете смело посещать подразделы «ICO», «Криптовалютные кошельки» и «Биржи криптовалют». Так как вам не только надо будет научиться правильно выбирать надежный блокчейн проект, но еще знать, на какой кошелек можно будет получать токены напрямую, а какой сервис вообще их не принимает или с какой биржей заключили договора создатели стартапов, да как с нее свой заработок вывести?

Понятно, что ничего не понятно…


А как же быть нам, спросите вы, кто так и не определился с выбором и не знает, с какого боку подступиться к этим лучшим криптовалютам? Не расстраиваться, а проходить регистрацию на MMGP.ru и подписываться на обновления раздела «Крипто-блоги». Заполняют его активные пользователи, успевшие не просто подружиться с рынком криптовалюты онлайн, но и научившиеся на его просторах активно зарабатывать. Как они это делают, с чего они начинали? Обо всём этом и многом другом они рассказывают в своих блогах. А чтобы было веселее усваивать информацию, можно принять участие в конкурсах блоггеров и форума. Для этого достаточно регулярно посещать блоги или же отыскать тему «Конкурсы: Криптовалюты».

В завершение


Ну вот, с какой стороны начинать откусывать цифровой пирог, рассказала. Краткую экскурсию по форуму организовала. Так как сказать, дала вам в руки удочку и показала, как ею пользоваться. А вот будете ли вы рыбку ловить, решать уже вам. Если надумаете, поделитесь своими результатами?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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