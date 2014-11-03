А с какой стороны кусать или с чего начинать своё просвещение в теме криптовалют? - Криптовалюта для новичков | MMGP

Здравствуй, читатель!
Если ты заинтересовался этой статьёй, позволь организовать тебе экскурсию по форуму MMGP.ru и подсказать, с какой стороны начинать откусывать кусочки ценнейшей информации о рынке цифровых монет. Благо, на ресурсе уже много полезного материала накопилось. Осталось только отыскать своё «начало» и присоединиться к почитателям лучших криптовалют
.
Форум о криптовалютах
Так как сайт MMGP.ru совмещает сразу несколько форумов, бродить нигде не будем, а сразу отправимся в Форум о криптовалютах
и, первым делом поинтересуемся статьями из разделов «Криптовалюта для новичков
», «ICO - общие вопросы
» и «Инвестирование в криптовалюты
». Также рекомендую прочитать материал с первых страниц раздела «Криптовалюты: общий форум
», так как там тоже хватает теоретического материала.
Отлично! Теперь тебе, дорогой читатель, стало понятно, из каких составных частей состоит рынок криптовалюты онлайн
. Пришло время определиться, где ты желаешь поучаствовать, раскрыть, так сказать, свои новые таланты и себе присоединиться к цифровой кормушке.
Трейдинг
Азартных пользователей, желающих и себе заняться спекуляцией инновационными активами, приглашаю в раздел «Биржи криптовалют
», чтобы узнать о существующих платформах, почитать аналитику и получить ответы на возникшие вопросы. Для вас полезными также станут разделы «Новости криптовалют
» и «Электронные платежные системы
», чтобы своевременно отслеживать важные новости и корректировать куплю-продажу относительно курса криптовалют онлайн в реальном времени
, да выбрать подходящие варианты вывода заработка и пополнения счетов.
Майнинг
Кому из вас, читатели, больше по душе с различными программами работать да всякую аппаратуру настраивать, тому интересней будет тусоваться в разделах «Майнинг (mining)
» и «Заработок Криптовалют
». Здесь собрано много познавательного материала, посвященного добыче цифровых монет. Многие пользователи в этих разделах не просто железо обсуждают, но и своими наработками делятся, на вопросы отвечают.
Инвестирование в криптовалюту
Если же кто-то из вас, уважаемые читатели, желает подобрать современный актив для получения дополнительной прибыли, можете смело посещать подразделы «ICO
», «Криптовалютные кошельки
» и «Биржи криптовалют
». Так как вам не только надо будет научиться правильно выбирать надежный блокчейн проект, но еще знать, на какой кошелек можно будет получать токены напрямую, а какой сервис вообще их не принимает или с какой биржей заключили договора создатели стартапов, да как с нее свой заработок вывести?
Понятно, что ничего не понятно…
А как же быть нам, спросите вы, кто так и не определился с выбором и не знает, с какого боку подступиться к этим лучшим криптовалютам
? Не расстраиваться, а проходить регистрацию на MMGP.ru и подписываться на обновления раздела «Крипто-блоги
». Заполняют его активные пользователи, успевшие не просто подружиться с рынком криптовалюты онлайн
, но и научившиеся на его просторах активно зарабатывать. Как они это делают, с чего они начинали? Обо всём этом и многом другом они рассказывают в своих блогах. А чтобы было веселее усваивать информацию, можно принять участие в конкурсах блоггеров и форума. Для этого достаточно регулярно посещать блоги или же отыскать тему «Конкурсы: Криптовалюты
».
В завершение
Ну вот, с какой стороны начинать откусывать цифровой пирог, рассказала. Краткую экскурсию по форуму организовала. Так как сказать, дала вам в руки удочку и показала, как ею пользоваться. А вот будете ли вы рыбку ловить, решать уже вам. Если надумаете, поделитесь своими результатами?
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Автор: Александра 81
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