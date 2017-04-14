BitSequence Group Ltd-bitsequence.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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BitSequence Group Ltd-bitsequence.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:38
#1
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 156
Благодарностей: 30
УГ: 85
КП: 0.000
BitSequence Group Ltd-bitsequence.biz
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 07.12.2017












О Проекте!



Цитата:
BitSequence Group Ltd является компанией с ограниченной ответственностью, созданной в Соединенном Королевстве по адресу Companie House 11011381. Мы молодая стартап-компания, развивающаяся в области инструментов поддержки принятия решений для трейдинг деск. Наша команда состоит из разработчиков программного обеспечения и аналитиков рынка, работающих вместе, чтобы постоянно повышать точность и оперативность наших приложений. Мы планируем распространить наши первые лицензии в течение 2018 года. Наши клиенты - участники рынка, которые ищут самые передовые технологии. Благодаря их высокому уровню модульности и масштабируемости наши решения могут адаптироваться к каждой конкретной среде и платформам оператора.

Если вы решите стать частью криптовалютной революции, тогда вы в нужном месте в нужное время. Присоединение к нашей программе дает вам возможность построить пожизненный доход, поскольку технологии блокчейн изо дня в день стремятся к тому, чтобы стать важной особенностью в экономической и рыночной среде. Мы планируем продолжать наш непрерывный рост, и мы будем продолжать строить свой профиль и доверие, выполняя наш бизнес-план. Наш Совет и руководящий комитет будут следить за соблюдением установленных целей и сроков на период 2017-2020 годов. Мы также занимаемся услугами консалтинговой фирмы, и последующий аудит будет проводиться с начала 2018 года до конца 2019 года.

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Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
8b70eed8-8514-4412-ab76-c906e8fa7971
Кому:
finance-department@bitsequence.biz
Снято:
-250.00$

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
250.00$
__________________
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s1977 на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СНГ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 2
УГ: 6
КП: 0.000
Re: BitSequence Group Ltd-bitsequence.biz
все в порядки с лицухой и 3% норм для ежедневника пойдем соскребать по сусекам

добавлено через 3 минуты
соскребли чуток и зашли на 120$

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:3b969dcc-254e-45e0-99e1-097fa8b76ea6
Кому:finance-department@bitsequence.biz
Снято:-120.00$
Комиссия:Без комиссии
Отправлено:
120.00$
__________________
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Последний раз редактировалось Invest Monitor; Сегодня в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Invest Monitor вне форума  
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