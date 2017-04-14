BitSequence Group Ltd-bitsequence.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

BitSequence Group Ltd является компанией с ограниченной ответственностью, созданной в Соединенном Королевстве по адресу Companie House 11011381. Мы молодая стартап-компания, развивающаяся в области инструментов поддержки принятия решений для трейдинг деск. Наша команда состоит из разработчиков программного обеспечения и аналитиков рынка, работающих вместе, чтобы постоянно повышать точность и оперативность наших приложений. Мы планируем распространить наши первые лицензии в течение 2018 года. Наши клиенты - участники рынка, которые ищут самые передовые технологии. Благодаря их высокому уровню модульности и масштабируемости наши решения могут адаптироваться к каждой конкретной среде и платформам оператора.
Если вы решите стать частью криптовалютной революции, тогда вы в нужном месте в нужное время. Присоединение к нашей программе дает вам возможность построить пожизненный доход, поскольку технологии блокчейн изо дня в день стремятся к тому, чтобы стать важной особенностью в экономической и рыночной среде. Мы планируем продолжать наш непрерывный рост, и мы будем продолжать строить свой профиль и доверие, выполняя наш бизнес-план. Наш Совет и руководящий комитет будут следить за соблюдением установленных целей и сроков на период 2017-2020 годов. Мы также занимаемся услугами консалтинговой фирмы, и последующий аудит будет проводиться с начала 2018 года до конца 2019 года.