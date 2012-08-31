Мексиканские законодатели собираются регулировать биткойн - Bitcoin | MMGP

Верхняя палата национального законодательного органа Мексики одобрила законопроект о финансовых технологиях, согласно которому, местные биткойн-биржи попадают под контроль центрального банка.
Как сообщает Reuters, мексиканский Сенат уже одобрил законопроект 5 декабря, что может стать сигналом и для Палаты депутатов (нижней палаты Конгресса) и способствовать одобрению последней. Возможно, закон будет принят уже 15 декабря.
Как уже сообщалось, подобная инициатива должна прояснить, что ни биткойн, ни другая криптовалюта не являются законным платежным средством в Мексике. А все биржи и организации, имеющие дело с криптовалютами будут контролироваться Banco de Mexico, центральным банком Мексики.
Нововведение должно прояснить ситуацию для компаний, которые планируют запускать другие биткойн-продукты.
Детали законопроекта все еще уточняются, но возможно, что за ним последуют и другие связанные законы и решения.
О том как Banco de Mexico будет воспринимать криптовалюту можно лишь догадываться. Так, представитель банка Августин Карстенс ранее говорил, что биткойн это скорее товар, чем валюта.
Еще в 2014 году Banco de Mexico запретил банкам использовать биткойн.