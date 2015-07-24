[pre-ICO] Smart City - смарт-решение для каждого города 15-31.01.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

1. Описание ICO
Smart City
- смарт-решение для каждого города.
Платформа Smart City основанная на блокчейне, облачных вычислениях, модульной архитектуре и машинного обучения.
Проблема
Проблема в том, что мы часто слышим разговоры о «Смарт-городах», но в наших городах мы практически не видим никакого интеллекта. И это потому, что те люди, которые управляют города не знают, с чего начать и какие инструменты использовать. Инструменты отличаются друг от друга и часто не совместимы друг с другом.
Решение
Мы предлагаем решение для правильного использования правильных инструментов. Наше решение - блокчейн платформа для смарт-городов, где любой город в мире может просто запустить свою облачную платформу с выделенным названием, кострукцией, опциями и смарт-модулями, чтобы начать свою собственную смарт-среду. Платформа будет полностью основана на SCT - Smart City Token.
Наша платформа Smart City (основанная на блокчейне, IoT, облачных вычислениях, модульной архитектуре и машинном обучении) дает каждому городу возможность использовать информационные технологии для интеграции и управления физическими, социальными и бизнес-инфраструктурами, чтобы предоставлять лучшие услуги своим жителям обеспечивая при этом эффективное и оптимальное использование имеющихся ресурсов. Благодаря нашей платформе и распространению технологий, таких как Internet of Things (IoT), облачных вычислений и взаимосвязанных сетей, смарт-города могут предлагать инновационные решения и более прямое взаимодействие и сотрудничество между гражданами и местным правительством. Несмотря на ряд потенциальных преимуществ, цифровое вмешательство создает множество проблем, связанных с информационной безопасностью и конфиденциальностью, поэтому мы используем технологию блокчейн.
Благодаря выделенным модулям наша платформа соединяется с различными технологиями исмарт-решениями. Итак, мы начинаем с первых 8:
Смарт-гражданы
→ (на стадии производства)
Смарт-смс и уведомление
→ (на стадии производства)
Смарт- сортировка отходов
→ (на стадии производства)
Смарт-демократия
Смарт-контейнеры
Смарт-парковка
Смарт- государственое управление
Смарт- права собственности на землю
Будущее: смарт-платежи
, смарт-дроны
, ...
2. Выгода для покупателей токенов:
Для чего используются токены SCT?
- Каждый город, который будет использовать платформу, должен будет платить ежемесячную плату за токены SCT, которые будут рассчитываться каждый месяц
- Чтобы использовать дополнительные возможности платформы, город должен иметь дополнительные токены
- Некоторые модули позволят местным правительствам получать платежи от граждан в токенах SCT (например, Smart Parking)
- Токен будет иметь специальную техническую функцию для различных модулей на платформе
- Внутренний платеж за услуги
- Трансграничный платеж за услуги городов
- Гражданин, стимулируемый для содействия экосистеме (Модуль Smart Citizen)
- В важных решениях по развитию токены будут иметь права голоса и вето
Что планирует сделать SmartCity для роста спроса на Smart City Token (SCT)?
- Мы уберем сложность покупки крипто-токена, планируя нашу собственную биржу fiat-SCT и сотрудничая с существующими биржами.
- Токены SCT будут эксклюзивной валютой для оплаты и стимулирования на платформе SmartCity.
- Чем больше городов используют платформу SmartCity, тем выше прогнозируемый спрос.
- Согласно нашим прогнозам, чем на большее количество стран мы расширимся, тем выше спрос токены
3. Дивиденды и вознаграждения
SCT - токен утилита, нет дивидендов.
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - SCT;
Название - Smart City Token;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 100 млн;
Доступно для покупки: 90 млн;
Максимальная цель - 11 500 ETH;
Минимальная цель - 1 000 ETH;
Метод покупки: ETH
Максимальная покупка - не ограничено;
PreICO:
Доступно для покупки: 10 млн;
Цена: 0.0001 ETH;
Скидка: 50%
Минимальная покупка - 1 ETH;
Начнется 15 января 2018 года и завершиться 31 января 2018 год
ICO:
Доступно для покупки: 80 млн;
Цена:
1-я неделя - 0,00015385 ETH
2-я неделя - 0.00016667 ETH
3-я неделя - 0,00018182 ETH
4-я неделя и далее - 0.0002 ETH;
Минимальная покупка - 0,1 ETH;
Начнется 1 февраля 2018 года и завершиться 31 марта 2018 год
Распределение токенов:
90% - Краудсейл
5% - Резерв
5% - Баунти
Распределение средств:
90% - Разработка платформы
10% - НИОКР и администрирование
5. Описание баунти кампании
Не описаны детали баунти кампании
6. Сайт, WhitePaper, контакты
https://www.makesmart.city
https://docs.google.com/document/d/1...nQqzdhhY/edit#
https://www.facebook.com/SmartCity-ICO-141944339907227/
http://www.t.me/SmartCityICO
https://www.reddit.com/r/SmartCityICO/
https://twitter.com/SmartCity_ICO
https://medium.com/smartcity