[pre-ICO] Smart City - смарт-решение для каждого города 15-31.01.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

[pre-ICO] Smart City - смарт-решение для каждого города 15-31.01.2018 1. Описание ICO



Smart City - смарт-решение для каждого города.

Платформа Smart City основанная на блокчейне, облачных вычислениях, модульной архитектуре и машинного обучения.





Проблема

Проблема в том, что мы часто слышим разговоры о «Смарт-городах», но в наших городах мы практически не видим никакого интеллекта. И это потому, что те люди, которые управляют города не знают, с чего начать и какие инструменты использовать. Инструменты отличаются друг от друга и часто не совместимы друг с другом.



Решение

Мы предлагаем решение для правильного использования правильных инструментов. Наше решение - блокчейн платформа для смарт-городов, где любой город в мире может просто запустить свою облачную платформу с выделенным названием, кострукцией, опциями и смарт-модулями, чтобы начать свою собственную смарт-среду. Платформа будет полностью основана на SCT - Smart City Token.



Наша платформа Smart City (основанная на блокчейне, IoT, облачных вычислениях, модульной архитектуре и машинном обучении) дает каждому городу возможность использовать информационные технологии для интеграции и управления физическими, социальными и бизнес-инфраструктурами, чтобы предоставлять лучшие услуги своим жителям обеспечивая при этом эффективное и оптимальное использование имеющихся ресурсов. Благодаря нашей платформе и распространению технологий, таких как Internet of Things (IoT), облачных вычислений и взаимосвязанных сетей, смарт-города могут предлагать инновационные решения и более прямое взаимодействие и сотрудничество между гражданами и местным правительством. Несмотря на ряд потенциальных преимуществ, цифровое вмешательство создает множество проблем, связанных с информационной безопасностью и конфиденциальностью, поэтому мы используем технологию блокчейн.





Благодаря выделенным модулям наша платформа соединяется с различными технологиями исмарт-решениями. Итак, мы начинаем с первых 8:



Смарт-гражданы → (на стадии производства)

Смарт-смс и уведомление → (на стадии производства)

Смарт- сортировка отходов → (на стадии производства)

Смарт-демократия

Смарт-контейнеры

Смарт-парковка

Смарт- государственое управление

Смарт- права собственности на землю

Будущее: смарт-платежи , смарт-дроны , ...





2. Выгода для покупателей токенов:



Для чего используются токены SCT?

- Каждый город, который будет использовать платформу, должен будет платить ежемесячную плату за токены SCT, которые будут рассчитываться каждый месяц

- Чтобы использовать дополнительные возможности платформы, город должен иметь дополнительные токены

- Некоторые модули позволят местным правительствам получать платежи от граждан в токенах SCT (например, Smart Parking)

- Токен будет иметь специальную техническую функцию для различных модулей на платформе

- Внутренний платеж за услуги

- Трансграничный платеж за услуги городов

- Гражданин, стимулируемый для содействия экосистеме (Модуль Smart Citizen)

- В важных решениях по развитию токены будут иметь права голоса и вето



Что планирует сделать SmartCity для роста спроса на Smart City Token (SCT)?

- Мы уберем сложность покупки крипто-токена, планируя нашу собственную биржу fiat-SCT и сотрудничая с существующими биржами.

- Токены SCT будут эксклюзивной валютой для оплаты и стимулирования на платформе SmartCity.

- Чем больше городов используют платформу SmartCity, тем выше прогнозируемый спрос.

- Согласно нашим прогнозам, чем на большее количество стран мы расширимся, тем выше спрос токены





3. Дивиденды и вознаграждения



SCT - токен утилита, нет дивидендов.



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - SCT;

Название - Smart City Token;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 100 млн;

Доступно для покупки: 90 млн;

Максимальная цель - 11 500 ETH;

Минимальная цель - 1 000 ETH;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - не ограничено;



PreICO:

Доступно для покупки: 10 млн;

Цена: 0.0001 ETH;

Скидка: 50%

Минимальная покупка - 1 ETH;

Начнется 15 января 2018 года и завершиться 31 января 2018 год



ICO:

Доступно для покупки: 80 млн;

Цена:

1-я неделя - 0,00015385 ETH

2-я неделя - 0.00016667 ETH

3-я неделя - 0,00018182 ETH

4-я неделя и далее - 0.0002 ETH;



Минимальная покупка - 0,1 ETH;

Начнется 1 февраля 2018 года и завершиться 31 марта 2018 год



Распределение токенов:

90% - Краудсейл

5% - Резерв

5% - Баунти



Распределение средств:

90% - Разработка платформы

10% - НИОКР и администрирование





5. Описание баунти кампании



Не описаны детали баунти кампании



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://www.makesmart.city

https://docs.google.com/document/d/1...nQqzdhhY/edit#

https://www.facebook.com/SmartCity-ICO-141944339907227/

http://www.t.me/SmartCityICO

https://www.reddit.com/r/SmartCityICO/

https://twitter.com/SmartCity_ICO

