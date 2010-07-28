Осторожно – Мошенник под именем Иван Митяев - Список интернет мошенников | MMGP

Если с вами на связь выйдет этот человек под именем Иван Митяев (Ivan Mityaev) или Сергей или еще каким-либо другим именем в качестве официального представителя Provalue – это не мы.
Если этот человек обратится к вам с предложением о сотрудничестве, создании фонда или управлении капиталом, мы настоятельно советуем воздержаться от такого предложения.
Этот человек обманным путем получил доступ к базе данных и серверу Провэлью, сделал бэкап всего сервера, выкачал все обучающие материалы, программный код Provalue Analytics, Options Opportunity Researcher и другие материалы и исчез в неизвестном направлении.
У нас есть все основания считать, что Иван Митяев в прошлом мог неоднократно совершать аферы на крупные суммы его наверняка ищут. Он также мог сменить имя и/или фамилию. На данный момент он выехал из России на ПМЖ в другую страну.
Нам также известно, что в прошлом году один из его друзей на Кипре, возглавлявший компанию форекс брокера, слил несколько миллионов долларов и скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивает полиция.
В посте находятся редкие фото «Ивана Митяева» примерно полуторагодовой давности, которые нам удалось получить. Если вам что-либо известно об этом человеке, пожалуйста, пишите.