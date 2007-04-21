Прогноз по биткоину на конец этого и начало следующего года - Горячие новости | MMGP

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Прогноз по биткоину на конец этого и начало следующего года Биткоин, стремительно дорожавший с начала года, с каждым днем достигает новых исторических максимумов по отношению к доллару. Уже пройден рубеж в $15 тысяч.







FO опросил ведущих экспертов с целью узнать, чего ждать дальше от этой криптовалюты.



«Начало торгов фьючерсами на CBOE и биржах CME позволяет инвесторам раскачать инструмент и сделать его очень волатильным, кроме того, вполне возможно, что хедж-фонды решать поиграть и принесут на рынок значительные новые деньги. Что касается обывателей, то деньги у них еще не закончились, кроме того американский фондовый рынок сейчас на подъеме, и пока еще никто не избавляется от акций Apple и Google, чтобы переложиться в криптовалюты. Так что в настоящее время ресурсы для увеличения пузыря еще есть», – пишет аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.



Он считает, что пессимистический прогноз главы JPMorgan Джейми Даймона, о том, что криптовалюта потянет на $20 тысяч, а потом с треском рухнет, сбудется уже в этом году. По мнению эксперта, в этом году биткоин вырастет до $25 тысяч, хотя к Новому году снизится до $18-20. «Первое схлопывание пузыря, процентов на 25-30 в январе – довольно типичное явление, начиная с бума недвижимости во Флориде в 20-е годы прошлого века, однако, скорее всего, биткоин выстоит и некоторое время продержится на уровне $15-20 тысяч и в новом году», – говорит Делицын.



Сооснователь и партнер в Nakamoto Capital Николай Ермаков тоже в качестве ключевого фактора роста биткоина выделяет скорый запуск фьючерсов на него на американских биржах.



Это приведет большой капитал от институциональных инвесторов из США таких как инвестиционные банки и фонды, крупные трейдинговые комапнии в рынок криптовалют. «Я считаю, что с большой вероятность курс более $20 тысяч за биткоин мы увидем в первые месяцы 2018 года, ближе к весне можно ждать криптовалютный кризис которые возможно произойдет из за бонкротсва огромного количества ICO проектов. Одна и кризис рынка ICO может повлиять положительно на курс биткоина, когда из рынка токенов ICO инвесторы побегут в цифровое золото биткоин, по аналогии как на фондовом рынке в кризисное время инвесторы уходят в золото. Учитывая повсеместную легализацию криптовалют, мы так же с большой вероятностью можем увидеть курс в $100 тысяч уже в 2018 году», – пишет он.



К обеду четверга капитализация рынка криптовалют составляет около $405 млрд, а капитализация биткоина составляет около $260 млрд при цене в $15,5 тысяч, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.



«Судя по всему, рынок заканчивает свое развитие в рамках начальной стадии финансового «пузыря» и в обозримом будущем превратится в самый настоящий пузырь. Исходя из анализа рынков биржевых товаров и многочисленных пузырей в истории человечества, максимальные размеры «пузыря» криптовалют могут находиться в диапазоне $0,9-2,5 трлн, и сейчас он приближается к нижней границе этих значений. Сколько будет стоить биткоин на конец этого года или в начале следующего, сказать сложно. Экстраполируя динамику последнего месяца, предположу, что примерно в 2 раза дороже, если пузырь не лопнет», – прогнозирует эксперт.



Биткоин обнаруживает интересную тенденцию: любая просадка более 2% сразу выкупается, увидел старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.



«Этот тренд четко прослеживается после достижения курсом отметки $11 тысяч. Прохождение психологически значимой отметки в $10 тысяч сняло для инвесторов все барьеры для покупки криптовалюты», – говорит аналитик.



«Я полагаю, что крупные игроки закупают биткоин как хеджирующий актив на шорт-позиции, которые они будут открывать с помощью фьючерсов на данную криптовалюту. С 10 декабря в этом инструменте будет наблюдаться высокая волатильность. Однако закупка биткоина привлечет массовых инвесторов, которые будут использовать всплески волатильности для получения сверхприбылей. К сожалению, институциональные инвесторы имеют больше опыта и ресурсов для манипуляции курсом биткоина, а несовершенство криптобирж только усилит это неравенство. Таким образом, очень сложно прогнозировать стоимость биткоина на конец года», – объясняет он.



По мнению Меркулова, сделать адекватную оценку можно будет после 18 декабря – тогда станет понятно движение курса этой криптовалюты и фьючерса на нее. «Вместе с тем, исходя из информации, доступной на данный момент, предполагаю, что биткоин в начале года может резко достичь $17-19 тысяч или упасть до $7-9 тысяч, если на рынке появятся новости по регулированию рынка криптовалют», – предположил эксперт.



Резкую коррекцию, вплоть до 40% не исключает управляющий партнер Tokenbox и The Token Fund Владимир Смеркис. «Сближение криптовалютного и традиционного финансового рынка, так давно ожидаемое, может как взвинтить курс биткоина, так и настроить оба сообщества на волну осторожности. Во-вторых, в декабре ожидается как минимум пять хардфорков биткоина. 17 декабря – Super Bitcoin, на 23 декабря запланировано сразу два, Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum, в Рождество обещают очередное пришествие Bitcoin God, и в самый канун Нового Года, 31 декабря – Bitcoin Uranium. Так как форки уже проверенный, но весьма спорный способ сделать, как говорится, quick buck, сложно сказать, окажется ли хоть один из них стоящим внимания. Предновогодняя суета, определенно, уже началась», – объяснил управляющий.



Прогнозировать точную стоимость биткоина на конец 2017 года, как считает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов, практически невозможно хотя бы потому, что привычные аналитические модели к криптовалютам неприменимы. Можно лишь предположить, что введение фьючерсов на криптовалюту поддержит растущий тренд в декабре, при этом по факту запуска производных инструментов во второй декаде возможно снижение темпов роста или даже небольшая коррекция. Предположительно, к концу декабря биткоин может стоить в диапазоне $16-19 тысяч, то есть перевалить за 1 млн рублей, говорит эксперт.



Он подчеркивает, что до сих пор нет даже единого мнения о том, что вообще такое биткоины – валюта или товар, торговля криптовалютами остается в значительной степени нерегулируемой, в ряде стран ограничена или запрещена. На этой неделе финансовый регулятор Южной Кореи запретил торговлю фьючерсами на биткоин, признав их незаконными.



«Также пока не ясно, как будут вести себя котировки биткоина после запуска фьючерсов на криптовалюту. Одни придерживаются той точки зрения, что запуск фьючерсов может привести к сглаживанию волатильности, охлаждению спекулятивного спроса и, соответственно, к коррекции биткоина. Но есть и другое мнение, согласно которому фактическое признание биткоина инвестиционным сообществом в виде запуска производных инструментов может, наоборот, еще сильнее подстегнуть спрос на биткоин, поскольку глобально доверие к криптовалюте может повыситься. Тем более, когда на рынке звучат прогнозы о том, что в будущем году биткоин может стоить до $40 тысяч, а его текущая рыночная капитализация взлетела до $250 млрд», – рассуждает управляющий.



источник FO опросил ведущих экспертов с целью узнать, чего ждать дальше от этой криптовалюты.«Начало торгов фьючерсами на CBOE и биржах CME позволяет инвесторам раскачать инструмент и сделать его очень волатильным, кроме того, вполне возможно, что хедж-фонды решать поиграть и принесут на рынок значительные новые деньги. Что касается обывателей, то деньги у них еще не закончились, кроме того американский фондовый рынок сейчас на подъеме, и пока еще никто не избавляется от акций Apple и Google, чтобы переложиться в криптовалюты. Так что в настоящее время ресурсы для увеличения пузыря еще есть», – пишет аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.Он считает, что пессимистический прогноз главы JPMorgan Джейми Даймона, о том, что криптовалюта потянет на $20 тысяч, а потом с треском рухнет, сбудется уже в этом году. По мнению эксперта, в этом году биткоин вырастет до $25 тысяч, хотя к Новому году снизится до $18-20. «Первое схлопывание пузыря, процентов на 25-30 в январе – довольно типичное явление, начиная с бума недвижимости во Флориде в 20-е годы прошлого века, однако, скорее всего, биткоин выстоит и некоторое время продержится на уровне $15-20 тысяч и в новом году», – говорит Делицын.Сооснователь и партнер в Nakamoto Capital Николай Ермаков тоже в качестве ключевого фактора роста биткоина выделяет скорый запуск фьючерсов на него на американских биржах.Это приведет большой капитал от институциональных инвесторов из США таких как инвестиционные банки и фонды, крупные трейдинговые комапнии в рынок криптовалют. «Я считаю, что с большой вероятность курс более $20 тысяч за биткоин мы увидем в первые месяцы 2018 года, ближе к весне можно ждать криптовалютный кризис которые возможно произойдет из за бонкротсва огромного количества ICO проектов. Одна и кризис рынка ICO может повлиять положительно на курс биткоина, когда из рынка токенов ICO инвесторы побегут в цифровое золото биткоин, по аналогии как на фондовом рынке в кризисное время инвесторы уходят в золото. Учитывая повсеместную легализацию криптовалют, мы так же с большой вероятностью можем увидеть курс в $100 тысяч уже в 2018 году», – пишет он.К обеду четверга капитализация рынка криптовалют составляет около $405 млрд, а капитализация биткоина составляет около $260 млрд при цене в $15,5 тысяч, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.«Судя по всему, рынок заканчивает свое развитие в рамках начальной стадии финансового «пузыря» и в обозримом будущем превратится в самый настоящий пузырь. Исходя из анализа рынков биржевых товаров и многочисленных пузырей в истории человечества, максимальные размеры «пузыря» криптовалют могут находиться в диапазоне $0,9-2,5 трлн, и сейчас он приближается к нижней границе этих значений. Сколько будет стоить биткоин на конец этого года или в начале следующего, сказать сложно. Экстраполируя динамику последнего месяца, предположу, что примерно в 2 раза дороже, если пузырь не лопнет», – прогнозирует эксперт.Биткоин обнаруживает интересную тенденцию: любая просадка более 2% сразу выкупается, увидел старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.«Этот тренд четко прослеживается после достижения курсом отметки $11 тысяч. Прохождение психологически значимой отметки в $10 тысяч сняло для инвесторов все барьеры для покупки криптовалюты», – говорит аналитик.«Я полагаю, что крупные игроки закупают биткоин как хеджирующий актив на шорт-позиции, которые они будут открывать с помощью фьючерсов на данную криптовалюту. С 10 декабря в этом инструменте будет наблюдаться высокая волатильность. Однако закупка биткоина привлечет массовых инвесторов, которые будут использовать всплески волатильности для получения сверхприбылей. К сожалению, институциональные инвесторы имеют больше опыта и ресурсов для манипуляции курсом биткоина, а несовершенство криптобирж только усилит это неравенство. Таким образом, очень сложно прогнозировать стоимость биткоина на конец года», – объясняет он.По мнению Меркулова, сделать адекватную оценку можно будет после 18 декабря – тогда станет понятно движение курса этой криптовалюты и фьючерса на нее. «Вместе с тем, исходя из информации, доступной на данный момент, предполагаю, что биткоин в начале года может резко достичь $17-19 тысяч или упасть до $7-9 тысяч, если на рынке появятся новости по регулированию рынка криптовалют», – предположил эксперт.Резкую коррекцию, вплоть до 40% не исключает управляющий партнер Tokenbox и The Token Fund Владимир Смеркис. «Сближение криптовалютного и традиционного финансового рынка, так давно ожидаемое, может как взвинтить курс биткоина, так и настроить оба сообщества на волну осторожности. Во-вторых, в декабре ожидается как минимум пять хардфорков биткоина. 17 декабря – Super Bitcoin, на 23 декабря запланировано сразу два, Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum, в Рождество обещают очередное пришествие Bitcoin God, и в самый канун Нового Года, 31 декабря – Bitcoin Uranium. Так как форки уже проверенный, но весьма спорный способ сделать, как говорится, quick buck, сложно сказать, окажется ли хоть один из них стоящим внимания. Предновогодняя суета, определенно, уже началась», – объяснил управляющий.Прогнозировать точную стоимость биткоина на конец 2017 года, как считает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов, практически невозможно хотя бы потому, что привычные аналитические модели к криптовалютам неприменимы. Можно лишь предположить, что введение фьючерсов на криптовалюту поддержит растущий тренд в декабре, при этом по факту запуска производных инструментов во второй декаде возможно снижение темпов роста или даже небольшая коррекция. Предположительно, к концу декабря биткоин может стоить в диапазоне $16-19 тысяч, то есть перевалить за 1 млн рублей, говорит эксперт.Он подчеркивает, что до сих пор нет даже единого мнения о том, что вообще такое биткоины – валюта или товар, торговля криптовалютами остается в значительной степени нерегулируемой, в ряде стран ограничена или запрещена. На этой неделе финансовый регулятор Южной Кореи запретил торговлю фьючерсами на биткоин, признав их незаконными.«Также пока не ясно, как будут вести себя котировки биткоина после запуска фьючерсов на криптовалюту. Одни придерживаются той точки зрения, что запуск фьючерсов может привести к сглаживанию волатильности, охлаждению спекулятивного спроса и, соответственно, к коррекции биткоина. Но есть и другое мнение, согласно которому фактическое признание биткоина инвестиционным сообществом в виде запуска производных инструментов может, наоборот, еще сильнее подстегнуть спрос на биткоин, поскольку глобально доверие к криптовалюте может повыситься. Тем более, когда на рынке звучат прогнозы о том, что в будущем году биткоин может стоить до $40 тысяч, а его текущая рыночная капитализация взлетела до $250 млрд», – рассуждает управляющий.

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