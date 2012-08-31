В сеть попал квартальный отчет Bitfinex с данными по операциям с USDT - Биржи криптовалют | MMGP

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В сеть попал квартальный отчет Bitfinex с данными по операциям с USDT

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В сеть попал квартальный отчет Bitfinex с данными по операциям с USDT
В сеть просочился квартальный отчет для акционеров криптовалютной биржи Bitfinex, свидетельствующий о том, что Tether Ltd с апреля 2017 выпускает «подавляющее число» токенов USDT под нужды этой популярной торговой площадки. Об этом сообщает Bitcoin.com.

Цитата:
«Обычно Bitfinex оперирует балансом не более 20 млн USDT для обеспечения вывода средств пользователей. Как только резервы исчерпываются, биржа переводит $20 млн со своего счета на счет Tether Ltd в одном банке и запрашивает дополнительную эмиссию исключительно для удовлетворения спроса верифицированных пользователей»,
— сказано в отчете, при этом название банка не уточняется.

Кроме этого, руководство Bitfinex постаралось успокоить акционеров, подчеркнув, что эмиссия USDT не имеет никакого отношения к финансированию маржинальной торговли на этой бирже. По указанным в докладе данным, все долларовые депозиты пользователей обеспечены реальными долларовыми счетами в банке.

Цитата:
«Поскольку Bitfinex и Tether Ltd пользуются услугами одного банка, не существует никаких ограничений по времени и размеру денежных переводов между счетами компаний»,
— говорится в докладе.

Однако криптовалютное сообщество скептически относится к связям между биржей и эмитентом USDT, особенно на фоне данных расследования Paradise Papers, которое пролило свет на непрозрачную структуру собственности, а также отказа раскрывать названия текущих банковских партнеров без условий наличия соглашения о неразглашении информации.

Стоит отметить, что в сети всплыл комментарий Джанкарло Девазини, предположительно занимающего должность главного финансового директора Bitfinex, в котором он, отвечая на вопрос пользователя, подтвердил, что организация работает над вопросом искусственного пампа биткоина до отметки $10 000.

Сейчас сложно судить, насколько серьезно ответил Девазини на шуточный вопрос, но в том же году [2014] он и главный директор по стратегическому планированию Bitfinex Филлип Поттер основали Tether Ltd на Британских Виргинских островах, если верить данным расследования офшорных сделок Paradise Papers.

То, что в квартальном отчете не указано название общего банка Bitfinex и Tether Ltd, а также утверждается, что колоссальная дополнительная эмиссия USDT является ответом на растущий спрос, наталкивает на предположение, что утечка могла быть организована намеренно для создания определенного новостного фона.

Напомним, ранее стало известно, что Bitfinex наняла юридическую фирму Steptoe & Johnson для принятия «соответствующих мер» в отношении критиков платформы, целью которых является «дестабилизация криптовалютной экосистемы».

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