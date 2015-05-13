Stratis за сутки вырос на 52% и стремится попасть в ТОП-10 - Новости криптовалют | MMGP
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Stratis за сутки вырос на 52% и стремится попасть в ТОП-10

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Имя: Станислав
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Stratis за сутки вырос на 52% и стремится попасть в ТОП-10

Сегодня на рынке криптовалют наблюдается не столько сильная активность, за исключением биткоина. Практически все альткоины упали в цене, поскольку большинство инвесторов и трейдеров переключились на биткоин. Но Stratis сегодня оказался на особом счету и весь день демонстрирует бычий импульс, выдвинув цену до отметки $9.92. Это превосходный рост, учитывая то, что биткоин доминирует на рынке с показателем 65%.

Всякий раз, когда биткоин уничтожает стоимость альткоинов, это всего лишь вопрос времени. Пока что ни одна криптовалюта в ТОП-20 не оказывает никакого положительного влияния в этом отношении, но Stratis сегодня удивил всех.Фактически, это единственный альткоин, которые продемонстрировал столь впечатляющий рост цены на 36%, поскольку все остальные альткоины ощутили падение на 5-10%, а такие как EOS и IOTA вовсе на 20-25%.

Большинство людей уже слышали о Stratis, хотя мало кто говорит о нем. Эта криптовалюта, которая сделала свое имя сама благодаря сильному сосредоточению на конфиденциальности и анонимности для транзакций. Кошелек Stratis уже приблизился к окончательному выпуску, цель которого является предоставление безопасного способа анонимизации криптотранзакций.


В последние несколько месяцев цена Stratis была относительно спокойной. После того, как этот альткоин в июне 2017 года достиг $12, цена моментально упала до $2.5 в последующие 5 дней. Две попытки превзойти $7.50 были также быстро отклонены. Цена зафиксировалась на отметке $2.75 и постепенно росла примерно на 40% в месяц. Сейчас декабрь 2017 года, цена Stratis составляет $9.92 и ярко выраженный бычий импульс. Является ли это пампом цены или нет, еще предстоит выяснить.

Кроме того, Stratis имеет довольно солидный объем торгов по сравнению с некоторыми другими валютами. За последние 24 часа объем торговых операций составил $155 млн, все выглядит не так уж и плохо. Стоит отметить, что Bittrex является ведущей биржей для этого альткоина. Объем торгов на этой бирже составляет $108 млн. Нужно иметь в виду, что альткойны несут за собой очень большие риски, особенно когда цена биткоина взяла курс на $20000. Но несмотря на это все, цена Stratis все таки выросла на 36%. Очень маловероятно, что в ближайшие дни произойдет значительное изменение цены, поскольку многие сейчас перебрасывают свои активы в биткоин и эфириум. Удивительно, как некоторые криптовалюты еще способны расти в цене. Практически на всем рынке криптовалют наблюдаются крупные манипуляции с ценами. Цена Stratis не является исключением в этом отношении, так как нет ничего органичного в этом росте, к большому сожалению.

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Метки
cryptocurrency, криптовалюта
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