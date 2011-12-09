В 2010 году парень из США купил пиццу за $10 000. А что с ним сейчас? - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,744 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В 2010 году парень из США купил пиццу за $10 000. А что с ним сейчас?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:00
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,839
Благодарностей: 1,884
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
В 2010 году парень из США купил пиццу за $10 000. А что с ним сейчас?



Это история довольно известная, особенно для тех, кто интересуется миром криптовалют, но напомним, что она о том парне по имени Ласло Ханьез, который 7 лет тому назад, проживая в США, в свои 29 лет от роду приобрел для себя пиццу на сумму в размере 41 долл. США, но отдал за это другому человеку, а вернее перевел через сеть Интернет 10 000 биткойнов!

В то время Ласло работал программистом и однажды в конце весны 2010 года ему захотелось съесть пиццы и на одном из форумов для общения он написал, что тот кто сможет ему доставить 2 горячих пиццы прямо до дома, пусть поскорее связываться с ним по контактным данным, однако, платить он будет необычным способом, а именно мало кому известными тогда биткойнами. Кстати, на это предложения смог отозваться участник этого форума, но из Британии и именно он направил курьера с пиццой к дому Ласло в одном из штатов США, заплатя за это 25 долл. США, то есть этот британец положил тогда себе в карман чистыми аж 16 долларов США, ведь Ласло перевел ему биткойнов на общую сумму в $41.

И к настоящему времени стоимость 10 000 биткойнов достигла уже более 155 млн долл. США и наверное многим будет интересно знать, что стало с тем британцем получившим те 10 000 биткойнов и с самим Ласло. Ну так вот следы "счастливого" британца получившего в руки 10 000 биткойнов (правда тогда он об этом даже и не подозревал) и так и исчезли на просторах Интернета, ну а с Ласло 4 года назад встречались журналисты американского издания "Нью-Йорк Таймс". Тогда он дал им своё интервью и в котором рассказал, что он продал все свои оставшиеся 4000 биткойнов и как ему казалось по выгодному курсу - 1 доллар за 1 биткойн. На вырученные деньги он купил себе новый ПК и несколько видеокарт и решил завязать с майнингом навсегда. Хотя может и не навсегда... Дело в том, что этой весной участники американской социальной сети Reddit решили его найти и расспросить так сказать "про жизнь", однако и эта попытка окончилась неудачей - он не откликнулся на все их запросы.

Но в историю всё же войдут его слова, вернее его мнение, которое он высказал в том единственном интервью американским журналистам, а именно: "Понимаете мы тогда очень плохо понимали какова реальная ценность биткойна и поэтому идея поменять их на пиццу была невероятной крутой - ну честно никто не мог предвидеть, что он так вырастет!"

Да, вот были ж времена и причем не так уж и давно! И кто бы знал ....

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a296225e3b06
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:02.
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
Aliaksandre (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2010 году разработчик купил 2 пиццы за 10 000 биктоинов (сейчас $ 20 млн) Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 15 26.05.2017 01:21
ЦБ РФ в 2016 году купил почти 200 тонн золота OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.01.2017 13:56
Какой брокер лучший, на Ваш взгляд, в 2010 году? чеба Общие вопросы работы Брокеров 84 09.12.2011 13:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Vernee Mars стал доступен для заказа со скидкой $30
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Strongdreamlab - Strongdreamlab.org
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сервис резервного копирования Saas-данных OwnBackup привлек $7.5 млн. инвестиций
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар carceti
Как перевести валюту через swift или sepa на адвакеш?
От carceti в разделе «Банки прочих стран»
Аватар investblog
vending-vf.com - Рефбек 137,5% на все вклады
От investblog в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Прогнозы на футбол(торта)
От Totalsport в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
433,744
Тем
503,143
Сообщений
12,629,008

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram