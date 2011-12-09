В 2010 году парень из США купил пиццу за $10 000. А что с ним сейчас? - Горячие новости | MMGP

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В 2010 году парень из США купил пиццу за $10 000. А что с ним сейчас?





Это история довольно известная, особенно для тех, кто интересуется миром криптовалют, но напомним, что она о том парне по имени Ласло Ханьез, который 7 лет тому назад, проживая в США, в свои 29 лет от роду приобрел для себя пиццу на сумму в размере 41 долл. США, но отдал за это другому человеку, а вернее перевел через сеть Интернет 10 000 биткойнов!



В то время Ласло работал программистом и однажды в конце весны 2010 года ему захотелось съесть пиццы и на одном из форумов для общения он написал, что тот кто сможет ему доставить 2 горячих пиццы прямо до дома, пусть поскорее связываться с ним по контактным данным, однако, платить он будет необычным способом, а именно мало кому известными тогда биткойнами. Кстати, на это предложения смог отозваться участник этого форума, но из Британии и именно он направил курьера с пиццой к дому Ласло в одном из штатов США, заплатя за это 25 долл. США, то есть этот британец положил тогда себе в карман чистыми аж 16 долларов США, ведь Ласло перевел ему биткойнов на общую сумму в $41.



И к настоящему времени стоимость 10 000 биткойнов достигла уже более 155 млн долл. США и наверное многим будет интересно знать, что стало с тем британцем получившим те 10 000 биткойнов и с самим Ласло. Ну так вот следы "счастливого" британца получившего в руки 10 000 биткойнов (правда тогда он об этом даже и не подозревал) и так и исчезли на просторах Интернета, ну а с Ласло 4 года назад встречались журналисты американского издания "Нью-Йорк Таймс". Тогда он дал им своё интервью и в котором рассказал, что он продал все свои оставшиеся 4000 биткойнов и как ему казалось по выгодному курсу - 1 доллар за 1 биткойн. На вырученные деньги он купил себе новый ПК и несколько видеокарт и решил завязать с майнингом навсегда. Хотя может и не навсегда... Дело в том, что этой весной участники американской социальной сети Reddit решили его найти и расспросить так сказать "про жизнь", однако и эта попытка окончилась неудачей - он не откликнулся на все их запросы.



Но в историю всё же войдут его слова, вернее его мнение, которое он высказал в том единственном интервью американским журналистам, а именно: "Понимаете мы тогда очень плохо понимали какова реальная ценность биткойна и поэтому идея поменять их на пиццу была невероятной крутой - ну честно никто не мог предвидеть, что он так вырастет!"



Да, вот были ж времена и причем не так уж и давно! И кто бы знал ....



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a296225e3b06 Это история довольно известная, особенно для тех, кто интересуется миром криптовалют, но напомним, что она о том парне по имени Ласло Ханьез, который 7 лет тому назад, проживая в США, в свои 29 лет от роду приобрел для себя пиццу на сумму в размере 41 долл. США, но отдал за это другому человеку, а вернее перевел через сеть Интернет 10 000 биткойнов!В то время Ласло работал программистом и однажды в конце весны 2010 года ему захотелось съесть пиццы и на одном из форумов для общения он написал, что тот кто сможет ему доставить 2 горячих пиццы прямо до дома, пусть поскорее связываться с ним по контактным данным, однако, платить он будет необычным способом, а именно мало кому известными тогда биткойнами. Кстати, на это предложения смог отозваться участник этого форума, но из Британии и именно он направил курьера с пиццой к дому Ласло в одном из штатов США, заплатя за это 25 долл. США, то есть этот британец положил тогда себе в карман чистыми аж 16 долларов США, ведь Ласло перевел ему биткойнов на общую сумму в $41.И к настоящему времени стоимость 10 000 биткойнов достигла уже более 155 млн долл. США и наверное многим будет интересно знать, что стало с тем британцем получившим те 10 000 биткойнов и с самим Ласло. Ну так вот следы "счастливого" британца получившего в руки 10 000 биткойнов (правда тогда он об этом даже и не подозревал) и так и исчезли на просторах Интернета, ну а с Ласло 4 года назад встречались журналисты американского издания "Нью-Йорк Таймс". Тогда он дал им своё интервью и в котором рассказал, что он продал все свои оставшиеся 4000 биткойнов и как ему казалось по выгодному курсу - 1 доллар за 1 биткойн. На вырученные деньги он купил себе новый ПК и несколько видеокарт и решил завязать с майнингом навсегда. Хотя может и не навсегда... Дело в том, что этой весной участники американской социальной сети Reddit решили его найти и расспросить так сказать "про жизнь", однако и эта попытка окончилась неудачей - он не откликнулся на все их запросы.Но в историю всё же войдут его слова, вернее его мнение, которое он высказал в том единственном интервью американским журналистам, а именно: "Понимаете мы тогда очень плохо понимали какова реальная ценность биткойна и поэтому идея поменять их на пиццу была невероятной крутой - ну честно никто не мог предвидеть, что он так вырастет!"Да, вот были ж времена и причем не так уж и давно! И кто бы знал ....По материалам источник

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