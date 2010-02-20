Обзор Bitfury B8: отличный "асик" для майнинга Bitcoin - Майнинг (mining) | MMGP
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Обзор Bitfury B8: отличный "асик" для майнинга Bitcoin

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Обзор Bitfury B8: отличный "асик" для майнинга Bitcoin

Bitfury B8 – ASIC майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Bitcoin от компании «Bitfury». Последняя является одной из самых крупных компаний в блокчейн-индустрии. «Bitfury» специализируется на промышленной добыче криптовалюты, разработки аппаратных и программных решений для работы с блокчейном Bitcoin. В 2016 году компания начала внедрять новые чипы, построенные на 16-нанометровом техпроцессе, потребляющие порядка 0,06 Дж на гигахэш, что значительно меньше предыдущих решений, в том числе, от других производителей. Согласно представленным спецификациям, майнер Bitfury B8 базируется именно на чипах с 16-нанометровым технологическим процессом.

Обзор Bitfury B8 – технические характеристики

В сравнении с существующими устройствами типа ASIC, майнер Bitfury B8 отличается довольно впечатляющими техническими характеристиками, а, соответственно, и высокой производительностью. Асик для майнинга Биткоин Bitfury B8 базируется на чипах нового поколения, произведенных в соответствии с техпроцессом 16 нанометров. Применение новой разработки позволило заметно увеличить производительность при снижении энергопотребления, что довольно сильно заметно, в сравнении с предыдущими популярными фермами, базирующихся на чипах, выполненных в соответствии с техпроцессом 28 нанометров.

  • Новый асик для майнинга Bitcoin состоит из 576 чипов модели BF16BTC8162. Для размещения чипов в конструкции предусмотрено 6 печатных плат.
  • Устройство выполнено в форм-факторе Rack (6U), предназначено для установки в классические серверные стойки.
  • Корпус устройства выполнен из алюминия. Асик довольно тяжелый, вес составляет 37 кг, что еще раз подчеркивает ориентацию устройства, прежде всего, на промышленный майнинг криптовалюты.
  • Габариты также достаточно впечатляющие – 270х440х650 мм.
  • Имеет интерфейсы Ethernet 100BASE-TX и IEEE 802.3u.
  • Данный асик для майнинга Биткоин при максимальной производительности потребляет 6,4 кВт электроэнергии. Это достаточно высокий показатель, поэтому для построения фермы стоит позаботиться о соответствующем помещении с подходящей по мощности электросетью.
Конструкция Bitfury B8 выполнена таким образом, чтобы обеспечивался полноценный обдув всех внутренних деталей. Охлаждение реализовано грамотно, что обеспечивает высокую стабильность асика. Это является крайне важным фактором, поскольку некачественная система охлаждения приводит к быстрому выходу чипов из строя, что влечет серьезные убытки для владельцев ферм.

Показатель энергоэффективности майнера составляет 0,13 джоуля на гигахэш. По данному критерию асик значительно выигрывает у многих существующих на рынке решений. При потреблении в 6,4 кВт Bitfury B8 выдает производительность на уровне 47 терахэш в секунду (±5%). При этом пользователь получает возможность регулирования производительности для выхода на оптимальный уровень добычи криптовалюты.

Асик для майнинга Bitcoin Bitfury B8 предназначен в первую очередь для добычи BTC и других криптовалют, работающих на протоколе SHA-256. Но, так как он разработан именно для добычи Биткоина, максимальная эффективность достигается именно при добыче данной монеты.

Асик работает на ПО собственной разработки компании «Bitfury». В основе программной части лежит операционная система Debian на ядре Linux.

Окупаемость Bitfury B8

Ключевым фактором выбора майнера является его стоимость и срок окупаемости. Для подсчета последнего будем исходить из актуальных данных на момент подготовки данного обзора Bitfury B8. Основная проблема заключается в том, что сейчас устройство продается только по пред заказам. При этом стоимость майнера далеко не маленькая – на российском рынке встречаются предложения от $10000 до $14000. Причем большинство компаний продают асики только оптовыми партиями от 3-х единиц. Следовательно, запуск фермы на данных асиках требует очень серьезных вложений. Купить ASIC за границей по более доступной стоимости будет проблематично, поскольку из-за отсутствия нотификации его скорее всего не пропустит таможенная служба.

На окупаемость устройства влияет ряд факторов – курс Биткоина, стоимость электроэнергии, сложность сети. По состоянию на 6 декабря 2017 года стоимость 1 BTC составляет порядка $13000. Сложность сети Bitcoin уже очень высока и продолжает возрастать. Будем исходить из средней стоимости электроэнергии по московскому региону в $0,09 за 1 кВт. При текущем курсе Биткоина и сложности добычи дневной доход составит $110. При этом стоимость электроэнергии за сутки майнинга составляет примерно $14. Следовательно, чистая прибыль за 24 часа добычи составит $96. Таким образом, за месяц Bitfury B8 будет приносить порядка $2900, а годовая прибыль составит около $35300. Для расчета окупаемости возьмем максимальную цену по российскому рынку в $14000 за единицу. При такой стоимости и месячной доходности вложения окупятся примерно за 5 месяцев. Но, также необходимо учитывать постоянный рост сложности, вследствие которого к сроку окупаемости стоит добавить еще пару месяцев. Таким образом, при текущих показателях устройство окупится примерно за 7 месяцев, что является очень хорошим результатом. Однако, курс Bitcoin очень нестабилен, при его просадке срок окупаемости значительно продлится. Но, котировка основной криптовалюты демонстрирует рост уже довольно длительный промежуток времени, и вполне возможно эта тенденция сохранится. Другая проблема заключается в том, что асики еще не поставляются, а когда поставки начнутся, сложность добычи начнет резко возрастать, что приведет к значительному уменьшению доходности.
Цитата:
По текущим же показателям и исходным данным, Bitfury B8 является очень перспективным устройством в плане инвестирования средств.
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