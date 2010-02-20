[ICO] PM7 – децентрализованная маркетинговая партнерская платформа 17.12.17–04.03.18 - ICO | MMGP
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[ICO] PM7 – децентрализованная маркетинговая партнерская платформа 17.12.17–04.03.18

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[ICO] PM7 – децентрализованная маркетинговая партнерская платформа 17.12.17–04.03.18
Проект PM7 предполагает создание децентрализованной маркетинговой партнерской платформы, способствующей продвижению инновационных стартапов и идей. Цель платформы – помочь новаторам, основателям проектов, предпринимателям и творческим людям в реализации их идей. Платформа объединит простых пользователей сети и компании. Пользователи смогут получать дополнительный доход, а компании – огромный трафик и продвижение. В основе проекта будет лежать блокчейн и смарт-контракты.
Платформа призвана минимизировать «дистанцию» между авторами инновационных проектов и их целевой аудиторией, исключив из цепочки таких посредников, как рекламные, маркетинговые и PR агентства. При этом всем участникам сети будет обеспечена выгода.

Команда проекта имеет богатый опыт в отрасли интернет-рекламы и MLM, который намерена перенести на технологию блокчейн. Проект предлагает использовать возможности многоуровневого маркетинга (MLM) для распространения информации о новых ICO кампаниях. Распространением информации будут заниматься сами пользователи, действуя в рамках многоуровневой партнерской программы, а платформа предоставит для этого все необходимые инструменты и технологии. Это обеспечивает выгоды для всех участников. Создатели проекта получают интенсивный приток пользователей и инвесторов. Пользователи не только получают доступ к различным ICO, но и могут зарабатывать, рекомендуя понравившиеся кампании другим пользователям.

Проект PM7 объединяет в себе несколько отраслей: многоуровневый маркетинг, партнерские программы, обработку платежей и технологию блокчейн.

Платформа предоставляет следующие возможности:
  • Публикация проектов в каталоге ICO+.
  • Применение PSP для приема средств от инвесторов в ходе ICO (можно принимать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и токены стандарта ERC20).
  • Доступ к API, сообществу платформы и чат-группе в собственном мессенджере.
  • Разовый анонс ICO проекта в сообществе через внесение информации о кампании в рассылку для подписчиков, обзор в блоге.
  • Приоритетное размещение в каталоге проектов (за услугу взимается дополнительная плата).
  • Использование «ускорителя» ICO – приложения ICO+, в котором публикуется контент проекта и ссылки на него.
Платформу можно будет интегрировать с уже существующими проектами для привлечения новых пользователей путем применения многоуровневой партнерской программы. Кроме того, в рамках платформы планируется запустить сервис по обмену токенов различных ICO проектов, по сути, являющийся собственной внутренней биржей. Также в будущем будет добавлена возможность создания своих токенов ERC20 для проведения ICO, непосредственно на базе платформы PM7.

Токен PM7, выгоды для инвесторов

Для привлечения финансирования на реализацию проекта и обеспечения работы платформы будет выпущен одноименный токен PM7. Токен соответствует стандарту ERC20 и будет распространяться посредством ICO.

Токен будет применяться для работы с платформой и оплаты ее услуг, в том числе, выплаты вознаграждений участникам многоуровневых партнерских программ. PM7 будет выступать внутренней валютой на платформе, принимающейся и использующейся различными проектами. Всего будет выпущен 1 миллиард токенов PM7. 500 миллионов токенов предназначены для распределения на ICO. Номинальная стоимость 1 PM7 составит $0,05.

Модель распределения токенов PM7:
  • 50% (500 миллионов) – публичная продажа на ICO.
  • 15% (150 миллионов) – инвесторам посевной стадии 2015-2017 годов.
  • 20% (200 миллионов) – резерв компании. Токены блокируются не менее, чем на два года.
  • 15% (150 миллионов) – команде проекта и консультантам.
Владельцам PM7 токенов будут предоставляться привилегии при использовании платформы, в том числе, премиум аккаунты. Кроме того, они смогут получать услуги платформы на значительно более выгодных условиях, поскольку купят внутреннюю валюту по максимально низкой цене. Стоимость токена будет расти по мере развития платформы, что позволит получить доход от их продажи. Держатели токенов смогут получить дополнительную прибыль, осуществляя агентское распространение и дистрибуцию.
Токенами можно будет обмениваться с другими пользователями и торговать на криптовалютных биржах.

Цитата:
Владельцы премиум аккаунтов, имеющие PM7 токены, смогут получать дивиденды с прибыли платформы. На выплату дивидендов будет направляться 31% от комиссии, взымаемой платформой с операций участников.
Детали ICO

ICO проекта будет проходить с 17 декабря 2017 по 4 марта 2018 года. Максимальная цель сборов составляет $12,5 миллиона, минимальная цель - не установлена, ICO будет считаться успешным независимо от количества привлеченных средств. Приобрести токены PM7 можно будет за криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Litecoin, а также любые фиатные валюты.

Реализация токенов будет осуществляться в 9 раундов, в рамках которых инвесторам будут предоставляться соответствующие бонусы:
  • 17.12 – 31.12.2017 – 40%.
  • 31.12.2017 – 14.01.2018 – 15%.
  • 14.01 – 21.01.2018 – 13%.
  • 21.01 – 28.01.2018 – 11%.
  • 28.01– 04.02.2018 - 9%.
  • 04.02 – 11.02.2018 – 7%.
  • 11.02 – 18.02.2018 – 5%.
  • 18.02 – 25.02.2018 – 3%.
  • С 25.02.2018 до завершения – без бонусов.
Кроме того, инвесторы будут получать дополнительные бонусы в зависимости от количества купленных токенов:
  • От 2 000 – 5%.
  • От 4 000 – 10%.
  • От 8 000 – 20%.
  • От 20 000 – 25%.
  • От 100 000 – 27%.
  • От 200 000 – 30%.
  • От 1 миллиона – 35%.
  • От 2 миллионов – 40%.
  • От 4 миллионов – 60%.
Если все токены будут распределены до 4 марта 2018 года, ICO будет немедленно прекращено. Все непроданные токены будут автоматически уничтожены смарт-контрактом. Непосредственное начисление токенов инвесторам будет произведено на протяжении одной недели по завершении ICO.

Привлеченное финансирование будет направлено на:
  • 30% - резерв для гарантированного выкупа токенов PM7 на уровне 80% от средней цены продажи на ICO. Процедура выкупа токенов стартует 14 марта 2018 года. Токены выкупаются, прежде всего, для обеспечения работы платформы.
  • 25% - разработка, обеспечение деятельности компании, наем новых сотрудников, развитие проекта.
  • 10% - оплата PR услуг, использованных в ходе ICO.
  • 7% - возврат инвестиций, вложенных инвесторами в компанию на посевной стадии.
  • 5% - возврат кредитных средств, привлеченных для разработки платформы.
  • 3% - премии разработчикам.

Контакты и ссылки:

Сайт проекта PM7.
WhitePaper.
E-mail: ico@pm7.com.
Facebook.
Twitter.
Medium.
Telegram.
Reddit.
__________________
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