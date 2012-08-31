Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперта - Горячие новости | MMGP
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Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперта

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Старый Сегодня, 19:26
#1
Мастер
 
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Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперта
В 2018 году стоимость Bitcoin достигнет 60 000 долл. США, а рыночная капитализация превысит 1 трлн долларов.

Об этом порталу Finance.ua рассказал Кай Ван-Петерсен, стратег Saxo Bank по макроэкономике и криптовалютам.

По мнению эксперта, такой рост возможен, так как фьючерсный контракт в Bitcoin в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами, а не инвестируя средства на биржах криптовалют. Однако совсем скоро у феномена под названием «биткоин» выбьют почву из под ног.
Цитата:
“Россия и Китай могут быстро выйти из игры и даже запретить у себя несанкционированные криптовалюты”,
– прогнозирует Кай Ван-Петерсен. –
Цитата:
При этом возможен и другой вариант: РФ становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с Bitcoin с целью удержать российский капитал в стране”.
По мнению стратега Saxo Bank, после впечатляющего взлета в 2018 году Bitcoin ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой себестоимости в 1 000$.

__________________
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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 19:32
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Leonidas2013
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперт
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В 2018 году стоимость Bitcoin достигнет 60 000 долл. США, а рыночная капитализация превысит 1 трлн долларов.
Эти все прогнозы меняются со скоростью света. Еще недавно буквально месяц назад говорили, что 10000 потолок для начала, а вот как оно произошло.
__________________
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olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:35
#3
Форекс-блогер
 
Аватар vivianalen
 
Имя: Алена
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Возраст: 27
Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.08.2017
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Re: Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперт
В принципе не плохо, можно еще год торговать биткоином, хотя кто его знает, я не понимаю на чем рост такой..
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
“Россия и Китай могут быстро выйти из игры и даже запретить у себя несанкционированные криптовалюты”,
Более того, если в России отменят, то и у нас в Казахстане возможно.
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Leonidas2013 (Сегодня), olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:37
#4
Интересующийся
 
Аватар Roman1030
 
Имя: Роман
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Адрес: Молдова, Тирасполь
Инвестирую в: Форекс
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Re: Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперт
Ну нет такого падения не будет, пускай не говорят. А фьючерсные контракты это просто замечательно будет смотреться для битка, потому как вливание денег это менее привлекательно чем будут купленные контракты на биткоин. Это моё мнение. С уважением Роман.
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Старый Сегодня, 20:05
#5
Топ Мастер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперт
Говорят растет перед фьючерами, а потом обвал будет.
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