Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперта - Горячие новости | MMGP

Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперта
В 2018 году стоимость Bitcoin достигнет 60 000 долл. США, а рыночная капитализация превысит 1 трлн долларов.
Об этом порталу Finance.ua рассказал Кай Ван-Петерсен, стратег Saxo Bank по макроэкономике и криптовалютам.
По мнению эксперта, такой рост возможен, так как фьючерсный контракт в Bitcoin в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами, а не инвестируя средства на биржах криптовалют. Однако совсем скоро у феномена под названием «биткоин» выбьют почву из под ног.
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“Россия и Китай могут быстро выйти из игры и даже запретить у себя несанкционированные криптовалюты”,
– прогнозирует Кай Ван-Петерсен. –
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При этом возможен и другой вариант: РФ становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с Bitcoin с целью удержать российский капитал в стране”.
По мнению стратега Saxo Bank, после впечатляющего взлета в 2018 году Bitcoin ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой себестоимости в 1 000$.
Re: Bitcoin в 2018 ждет стремительный взлет, но затем падение в 2019 - мнение эксперт
Ну нет такого падения не будет, пускай не говорят. А фьючерсные контракты это просто замечательно будет смотреться для битка, потому как вливание денег это менее привлекательно чем будут купленные контракты на биткоин. Это моё мнение. С уважением Роман.