На фоне BTC, NEO выглядит недооцененным, несмотря на то, что дал заработать 40 000% - Новости криптовалют | MMGP

Сегодня биткоин снова обновил исторический максимум. Цена ведущей криптовалюты составляет $16600, а рыночная капитализация уже из мира фантастики - $278.1 млрд. Ни для кого не секрет, что на арену выходят большие дяди из CBOE и CME с торговлей фьючерсами, и биткоин, очевидно, готовится к новым полетам.
Но наряду с биткоином существуют еще и альткоины, которые действительно потерялись на фоне всеобщего внимания к биткоину. Одним из таких криптоактивов, который в этом году дал заработать 40000%, является NEO, часто называемый китайским Ethereum. Стоит отметить, что ровно за 10 месяцев цена NEO выросла с $0.11 до $44. Колоссальный рост, не так ли.
На этой неделе многие альткоины видели всплеск цен, но биткоин все забрал с собой. Большинство альткоинов могут быть проданы на криптовалютных биржах только за BTC. Цена NEO выросла до $44 (19 ноября) но теперь снова упала до $34 и все еще продолжает падать. Согласно мониторингу LiveCoinWatch, это 14-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией $2.2 млрд.
Да Хонгфей, генеральный директор Onchain и основатель NEO, заявил, что нет повода для беспокойства. Он признал, что биткоин может быть пузырем, и что это вполне естественно для новой технологии и нового рынка. У Хонгфея есть большие планы на NEO, в плане масштабируемости и интеграции с существующими системами и технологиями.
Подавляющее большинство существующих децентрализованных приложений (dApps), развернутых на Ethereum - это и есть конкуренция для NEO. ICO, развернутые на платформе NEO, все еще находятся на стадии разработки, и будет интересно узнать вмешается ли Китай в рынок ICO, или нет. Несомненно, существует рынок как для Ethereum, так и для NEO, но не стоит забывать, что все это только начало.